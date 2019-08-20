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Украина готова начать восстановление моста в Станице Луганской во вторник

Новости » Общество    20.08.2019 - 00:26
Украина готова начать восстановление моста в Станице Луганской во вторник
Фото: мост в Станице Луганской (twitter.com zelenskyyua)

Выполнение украинской стороной соответствующих обязательств возможно лишь в случае выполнения РФ и ее наемниками на Донбассе своих

Украина готова начать демонтаж фортификационных сооружений, размещенных в районе КПВВ "Станица Луганская", уже во вторник, 20 августа, и готова к началу работ непосредственно по восстановлению разрушенного моста. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра ООС.

"Указанные работы будут проводиться в рамках выполнения существующих договоренностей по разведению сил и средств на участке в районе Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

В СЦКК отмечают, что выполнение украинской стороной соответствующих обязательств возможно лишь в случае соблюдения вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками своих обязательств по синхронному демонтажа фортификационных сооружений и восстановительных работ на указанном участке

Напомним, ранее украинская сторона СЦКК сообщила, что боевики затягивают демонтаж фортификационных сооружений моста в Станице Луганской на Донбассе и что в связи с завершением изъятия взрывоопасных предметов на участке разрушенного моста украинская сторона готова зеркально провести демонтаж фортификационных сооружений.

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Новости Украины мостСтаница ЛуганскаяСЦКК
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