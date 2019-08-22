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В Станице Луганской вблизи моста установят камеру наблюдения

Новости » Политика    22.08.2019 - 16:21
В Станице Луганской вблизи моста установят камеру наблюдения
Фото: мост в Станице Луганской (twitter.com zelenskyyua)

Камеры будут установлены для мониторинга ремонтных работ на мосту

В Станице Луганской на Донбассе вблизи разрушенного моста планируют установить дополнительную камеру наблюдения. Об этом заявил глава Луганской ОГА Виталий Комарницкий на своей странице в Facebook.

Сообщается, что камера видеонаблюдения будет установлена для мониторинга ремонтных работ на мосту. Установлено ее будет на башне ОБСЕ.

"В связи с обострением ситуации безопасности для совместного мониторинга ремонтных работ на объекте, предложил установить дополнительную камеру видеонаблюдения на башне ОБСЕ. Наши предложения будут переданы на рассмотрение в главный офис ОБСЕ в Киеве. Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся ускорить начало ремонтных работ", - сообщил Комарницкий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что боевики затягивают демонтаж фортификационных сооружений моста в Станице Луганской на​​ Донбассе. Представители так называемой "ЛНР" предложили приступить к ремонтным работам 25 августа.

Также сообщалось, что 21 августа в Минске начали работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию войны на Востоке Украины. На заседании планируют поднимать вопросы безопасности и несоблюдения боевиками режима прекращения огня.


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