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США призвали Россию немедленно прекратить огонь на Донбассе

Новости » Политика     19.02.2020 - 13:54
США призвали Россию немедленно прекратить огонь на Донбассе
Иллюстративное фото (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Вашингтон осуждает наступление боевиков на Донбассе

Соединенные Штаты Америки осуждают вчерашнее наступление российско-оккупационных сил на Донбассе и призывают Россию начать выполнять возложенные на нее обязанности. Об этом заявило посольство США в Украине на странице в Twitter.

В посольстве заявили, что Вашингтон обеспокоен вчерашней эскалацией на Донбассе и подчеркнули, что Россия должна немедленно начать соблюдать режим прекращения огня.

"Соединенные Штаты вместе с партнерами и союзниками осуждают недавнюю агрессию России против Украины. Мы поддерживаем приверженность президента Зеленского делу мира и призываем Россию немедленно осуществить прекращение огня, на что она подписалась по минским соглашениям", - отметили в диппредставительстве.

США призвали Россию немедленно прекратить огонь на Донбассе

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что осуждает возобновление интенсивных боевых действий на Донбассе. Зурабишвили назвала вчерашнее наступление боевиков нарушением территориальной целостности Украины и национального суверенитета.

Как известно, во вторник, 18 февраля, пророссийские боевики атаковали украинские позиции в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный на Донбассе. Под огневым прикрытием оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку прорваться через линию разграничения.

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