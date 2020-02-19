Польша призвала РФ прекратить агрессию против Украины

Иллюстративное фото: флаги Украины и Польши (poland.gov.pl)

Наступление боевиков вблизи Золотого вредит динамике урегулирование конфликта

В связи с последними событиями на Донбассе Министерство иностранных дел (МИД) Польши призвало Россию прекратить агрессию против Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.

Как сообщается, МИД Польши призывает Россию прекратить агрессию против Украины и вывести вооруженные формирования из оккупированной части Донбасса и безоговорочно выполнить минские соглашения. Как отметили в ведомстве, наступление вблизи Золотого вредит динамике урегулирования конфликта.

"Атаки со стороны поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований происходят в период, когда благодаря усилиям в рамках нормандского формата и конструктивной позиции президента Владимира Зеленского, процесс урегулирования конфликта приобрел новую динамику", - отметили в МИД Польши.

РБК-Украина сообщало, в штабе операции Объединенных сил на Донбассе рассказали о состоянии украинских военных, которые были ранены во время вчерашнего наступления на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, страны-участницы Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.Напомним, бой на Донбассе, вблизи населенных пунктов Новотошківське, Орехово, Крымское, Хутор Свободный, завершен, в результате этого погиб один и ранены пятеро украинских бойцов.