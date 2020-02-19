ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Польша призвала РФ прекратить агрессию против Украины

Новости » Политика     19.02.2020 - 11:16
Польша призвала РФ прекратить агрессию против Украины
Иллюстративное фото: флаги Украины и Польши (poland.gov.pl)

Наступление боевиков вблизи Золотого вредит динамике урегулирование конфликта

В связи с последними событиями на Донбассе Министерство иностранных дел (МИД) Польши призвало Россию прекратить агрессию против Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.

Как сообщается, МИД Польши призывает Россию прекратить агрессию против Украины и вывести вооруженные формирования из оккупированной части Донбасса и безоговорочно выполнить минские соглашения. Как отметили в ведомстве, наступление вблизи Золотого вредит динамике урегулирования конфликта.

"Атаки со стороны поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований происходят в период, когда благодаря усилиям в рамках нормандского формата и конструктивной позиции президента Владимира Зеленского, процесс урегулирования конфликта приобрел новую динамику", - отметили в МИД Польши.

РБК-Украина сообщало, в штабе операции Объединенных сил на Донбассе рассказали о состоянии украинских военных, которые были ранены во время вчерашнего наступления на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, страны-участницы Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.Напомним, бой на Донбассе, вблизи населенных пунктов Новотошківське, Орехово, Крымское, Хутор Свободный, завершен, в результате этого погиб один и ранены пятеро украинских бойцов.

Наступление на Донбассе: в штабе ООС сообщили о состоянии раненых На Донбассе нацгвардейцы задержали боевика
Новости Украины ДонбассПольшаагрессия РФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь