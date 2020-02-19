Грузия осудила обострение боевых действий на Донбассе

Фото: Саломе Зурабишвили (kavkaz-uzel.eu)

С соответствующим заявлением выступили президент Грузии и министр иностранных дел

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила восстановление интенсивных боевых действий на Донбассе. Об этом она написала в своем Twitter.

По ее словам, возобновление интенсивных боевых действий на востоке Украины является нарушением территориальной целостности Украины и национального суверенитета.

"Я обеспокоена этим шагом назад, осуждаю трагическое развитие и разделяю эмоции украинского народа", - отметила она.

В свою очередь министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что последнее обострение у Золотого разрушает прогресс в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

"Военная эскалация подрывает усилия по мирному урегулированию и разрушает любой прогресс в этом процессе", - написал он в своем Twitter.

Напомним, утром 18 февраля российско-оккупационные силы атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вильный на Донбассе. Под огневым прикрытием противник перешел к активным наступательным действиям и сделал попытку прорваться через линию разграничения.

Как писало РБК-Украина, в результате наступления боевиков один украинский военный получил смертельное ранение. Еще 5 военных пострадали, в том числе двое получили контузию.

В свою очередь, страны-участницы Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша заявили, что полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.