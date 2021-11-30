США призвали Россию к деэскалации рядом с границами Украины
Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию к деэскалации рядом с границами Украины. Предлагают вернуться к диалогу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Киеве.
Посольство отмечает, что НАТО всегда оставался открытым к диалогу с Россией, чтобы избежать просчетов или непреднамеренной эскалации.
"Однако за последние годы Россия активизировала свою злонамеренную деятельность в Северной Америке и Европе, пытаясь разделить союзников по НАТО и дестабилизировать наши демократические институты", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что возвращение стабильных отношений невозможно, пока Россия не начнет выполнять четкие и конструктивные действия в отношении своего поведения.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным разведки, Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к вторжению в начале зимы.
Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал худший сценарий вторжения оккупанта.