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США призвали Россию к деэскалации рядом с границами Украины

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Вторник 30 ноября 2021 19:20
США призвали Россию к деэскалации рядом с границами Украины Фото: США призвали Россию к деэскалации рядом с границами Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию к деэскалации рядом с границами Украины. Предлагают вернуться к диалогу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Киеве.

Посольство отмечает, что НАТО всегда оставался открытым к диалогу с Россией, чтобы избежать просчетов или непреднамеренной эскалации.

"Однако за последние годы Россия активизировала свою злонамеренную деятельность в Северной Америке и Европе, пытаясь разделить союзников по НАТО и дестабилизировать наши демократические институты", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что возвращение стабильных отношений невозможно, пока Россия не начнет выполнять четкие и конструктивные действия в отношении своего поведения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным разведки, Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к вторжению в начале зимы.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал худший сценарий вторжения оккупанта.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина
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