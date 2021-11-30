США закликали Росію до деескалації поруч з кордонами України

Сполучені Штати Америки закликають Російську Федерацію до деескалації поруч з кордонами України. Пропонують повернутися до діалогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США у Києві.

Посольство відзначає, що НАТО завжди залишався відкритим до діалогу з Росією, аби уникнути прорахунків чи ненавмисної ескалації.

"Однак за останні роки Росія активізувала свою зловмисну діяльність у Північній Америці та Європі, намагаючись розділити союзників по НАТО та дестабілізувати наші демократичні інститути", - пише пресслужба.

Зазначається, що повернення стабільних відносин неможливе, поки Росія не почне виконувати чіткі та конструктивні дії щодо своєї поведінки.