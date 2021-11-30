ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США закликали Росію до деескалації поруч з кордонами України

Новость на русском →
Вівторок 30 листопада 2021 19:20
США закликали Росію до деескалації поруч з кордонами України Фото: США закликали Росію до деескалації поруч з кордонами України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки закликають Російську Федерацію до деескалації поруч з кордонами України. Пропонують повернутися до діалогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США у Києві.

Посольство відзначає, що НАТО завжди залишався відкритим до діалогу з Росією, аби уникнути прорахунків чи ненавмисної ескалації.

"Однак за останні роки Росія активізувала свою зловмисну діяльність у Північній Америці та Європі, намагаючись розділити союзників по НАТО та дестабілізувати наші демократичні інститути", - пише пресслужба.

Зазначається, що повернення стабільних відносин неможливе, поки Росія не почне виконувати чіткі та конструктивні дії щодо своєї поведінки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними розвідки, Росія зосередила понад 92 тисячі військових навколо кордонів України і готується до вторгнення на початку зими.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав найгірший сценарій вторгнення окупанта.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна
NEWS
Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним
Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним
DAILY
"Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора "Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни