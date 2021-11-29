Кулеба назвал худший сценарий вторжения России в Украину

Россия рассматривает возможность вторжения в Украину и самым худшим сценарием может стать уничтожение архитектуры безопасности в Европе. Помимо этого Москва стремится силой изменить границы в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы .

"В худшем сценарии (при вторжении в Украину - ред.) Россия может попытаться взорвать архитектуру безопасности, которая сложилась в период после холодной войны в Европе и перекроить границы силой", - сказал Кулеба.

Министр напомнил, что Россия с помощью военной силы изменила границы Грузии в 2008 году и Украины в 2014-м, оккупировав Крым и начав войну на Донбассе.

Глава МИД добавил, что президент РФ Владимир Путин на сегодняшний день рассматривает возможность вторжения в Украину на фоне того, что Берлин и Париж сейчас больше заняты внутренними делами. В Германии недавно прошли выборы в парламент, а во Франции они состоятся в ближайшее время.

Кулеба также отметил, что Путин считает западные страны слабыми и уязвимыми, и это дает придает ему уверенности в намерении изменить баланс сил в мире в свою пользу.

"Мы должны сдерживать Россию и демотивировать ее по поводу дальнейшей агрессии", - добавил Кулеба.

Министр напомнил о сдерживающих мерах, которые Украина предлагала европейским партнерам ввести против России. Среди них он отметил три основных пункта: