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Кулеба назвал худший сценарий вторжения России в Украину

Новина українською →
Киев, Понедельник 29 ноября 2021 18:31
Кулеба назвал худший сценарий вторжения России в Украину Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия рассматривает возможность вторжения в Украину и самым худшим сценарием может стать уничтожение архитектуры безопасности в Европе. Помимо этого Москва стремится силой изменить границы в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"В худшем сценарии (при вторжении в Украину - ред.) Россия может попытаться взорвать архитектуру безопасности, которая сложилась в период после холодной войны в Европе и перекроить границы силой", - сказал Кулеба.

Министр напомнил, что Россия с помощью военной силы изменила границы Грузии в 2008 году и Украины в 2014-м, оккупировав Крым и начав войну на Донбассе.

Глава МИД добавил, что президент РФ Владимир Путин на сегодняшний день рассматривает возможность вторжения в Украину на фоне того, что Берлин и Париж сейчас больше заняты внутренними делами. В Германии недавно прошли выборы в парламент, а во Франции они состоятся в ближайшее время.

Кулеба также отметил, что Путин считает западные страны слабыми и уязвимыми, и это дает придает ему уверенности в намерении изменить баланс сил в мире в свою пользу.

"Мы должны сдерживать Россию и демотивировать ее по поводу дальнейшей агрессии", - добавил Кулеба.

Министр напомнил о сдерживающих мерах, которые Украина предлагала европейским партнерам ввести против России. Среди них он отметил три основных пункта:

  • политическое сдерживание, включающие четкие призывы к Москве, что вторжение в Украину будет иметь последствия;
  • экономическое сдерживание - начать обсуждение санкций, которые могут быть введены в случае агрессии;
  • сдерживание безопасности - углубление сотрудничества стран Запада с Украиной в военной сфере.

Напомним, ранее в разведке сообщили, что Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к вторжению в конце января-начале февраля.

Отметим, 29 ноября президент Турции Регдеп Тайип Эрдоган предложил стать посредником между Украиной и Россией.

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МИД Украины Российская Федерация Дмитрий Кулеба
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