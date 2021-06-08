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США призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ для заключения ядерной сделки

Новина українською →
Вена, Вторник 08 июня 2021 23:05
США призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ для заключения ядерной сделки Фото: США призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ (flickr)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Иран должен сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и не подрывать положения ранее заключенного ядерного соглашения. Представители США отмечают прогресс в переговорах с Тегераном по взаимному возвращению к соблюдению сделки.

Об этом говорится в сообщении постпредства США при ООН в Вене.

"Проверка МАГАТЭ является краеугольным камнем режима ядерного нераспространения и фундаментом, на котором строится СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ред.). Иран не должен подрывать эту основу в то самое время, когда все стремятся к взаимному возврату к соблюдению соглашения", - отметили в американском постпредстве.

Там выразили обеспокоенность сокращением Ираном доступа специалистов МАГАТЭ к ядерным объектам страны. "Настоятельно призываем Иран разрешить агентству иметь беспрепятственный доступ к объектам и мероприятиям, необходимым для выполнения своих обязанностей по мониторингу и проверке в соответствии с СВПД", - уточнили в американской миссии.

В целом, отметили в США, переговоры по ядерной программе Ирана дают результаты. Однако для достижения этой цели всем сторонам необходимо восстановить доверие. В связи с этим, Тегерану следует избегать любых действий, которые могут осложнить текущие усилия по возвращению к соблюдению обязательств по СВПД всеми участниками сделки, включая США.

Напомним, США намерены оставить сотни санкций против Ирана даже в случае возвращения Тегерана в ядерную сделку. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, в силе останутся также ограничительные меры, которые ввел предыдущий американский президент Дональд Трамп.

Отметим, Иран 2 июня сообщил об урегулировании основных разногласий с США по своей ядерной программе. В ближайшее время будет назначена дата финальных переговоров по СВПД.

Как сообщало РБК-Украина, Иран разрешил ограниченный контроль своих атомных объектов. МАГАТЭ сможет продолжить проверки атомных объектов Ирана. Однако их будут проводить в ограниченном формате.

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