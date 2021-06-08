США призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ для заключения ядерной сделки

Иран должен сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и не подрывать положения ранее заключенного ядерного соглашения . Представители США отмечают прогресс в переговорах с Тегераном по взаимному возвращению к соблюдению сделки.

Об этом говорится в сообщении постпредства США при ООН в Вене .

"Проверка МАГАТЭ является краеугольным камнем режима ядерного нераспространения и фундаментом, на котором строится СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ред.). Иран не должен подрывать эту основу в то самое время, когда все стремятся к взаимному возврату к соблюдению соглашения", - отметили в американском постпредстве.

Там выразили обеспокоенность сокращением Ираном доступа специалистов МАГАТЭ к ядерным объектам страны. "Настоятельно призываем Иран разрешить агентству иметь беспрепятственный доступ к объектам и мероприятиям, необходимым для выполнения своих обязанностей по мониторингу и проверке в соответствии с СВПД", - уточнили в американской миссии.

В целом, отметили в США, переговоры по ядерной программе Ирана дают результаты. Однако для достижения этой цели всем сторонам необходимо восстановить доверие. В связи с этим, Тегерану следует избегать любых действий, которые могут осложнить текущие усилия по возвращению к соблюдению обязательств по СВПД всеми участниками сделки, включая США.