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США оставят санкции против Ирана даже после возвращения Тегерана в ядерную сделку

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Вашингтон, Вторник 08 июня 2021 18:30
США оставят санкции против Ирана даже после возвращения Тегерана в ядерную сделку Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США что оставят сотни санкций против Ирана даже в том случае, если Тегеран вернется в ядерную сделку. В силе останутся также ограничительные меры, которые ввел предыдущий американский президент Дональд Трамп.

Об этом в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Даже в случае возвращения Ирана к выполнению совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сотни санкций в отношении него останутся в силе", - сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что в отношении Ирана будут сохранены и те санкции, которые ввела администрация Трампа.

Иран 2 июня сообщил об урегулировании основных разногласий с США по своей ядерной программе. В ближайшее время будет назначена дата финальных переговоров по СВПД.

На этом фоне цены на нефть в понедельник, 7 июня, снизились после достижения новых многолетних максимумов. Инвесторы ожидают результатов переговоров на этой неделе между Ираном и мировыми державами по ядерной сделке, которая, как ожидается, увеличит поставки нефти

Напомним, Иран разрешил ограниченный контроль своих атомных объектов. МАГАТЭ сможет продолжить проверки атомных объектов Ирана. Однако их будут проводить в ограниченном формате.

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