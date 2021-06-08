США оставят санкции против Ирана даже после возвращения Тегерана в ядерную сделку
США что оставят сотни санкций против Ирана даже в том случае, если Тегеран вернется в ядерную сделку. В силе останутся также ограничительные меры, которые ввел предыдущий американский президент Дональд Трамп.
Об этом в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Даже в случае возвращения Ирана к выполнению совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сотни санкций в отношении него останутся в силе", - сказал Блинкен.
Он подчеркнул, что в отношении Ирана будут сохранены и те санкции, которые ввела администрация Трампа.
Иран 2 июня сообщил об урегулировании основных разногласий с США по своей ядерной программе. В ближайшее время будет назначена дата финальных переговоров по СВПД.
На этом фоне цены на нефть в понедельник, 7 июня, снизились после достижения новых многолетних максимумов. Инвесторы ожидают результатов переговоров на этой неделе между Ираном и мировыми державами по ядерной сделке, которая, как ожидается, увеличит поставки нефти
Напомним, Иран разрешил ограниченный контроль своих атомных объектов. МАГАТЭ сможет продолжить проверки атомных объектов Ирана. Однако их будут проводить в ограниченном формате.