США закликали Іран співпрацювати з МАГАТЕ для укладення ядерної угоди
Іран повинен співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) і не підривати положення раніше укладеної ядерної угоди. Представники США відзначають прогрес у переговорах з Тегераном щодо взаємного повернення до дотримання угоди.
Про це йдеться в повідомленні постпредства США при ООН у Відні.
"Перевірка МАГАТЕ є наріжним каменем режиму ядерного нерозповсюдження і фундаментом, на якому будується СВПД (спільний всеосяжний план дій - ред.). Іран не повинен підривати цю основу в той самий час, коли всі прагнуть до взаємного повернення до дотримання угоди", - зазначили в американському постпредстві.
Там висловили стурбованість скороченням Іраном доступу фахівців МАГАТЕ до ядерних об'єктів країни. "Настійно закликаємо Іран дозволити агентству мати безперешкодний доступ до об'єктів і заходів, необхідних для виконання своїх обов'язків з моніторингу та перевірки відповідно до СВПД", - уточнили в американській місії.
В цілому, зазначили в США, переговори щодо ядерної програми Ірану дають результати. Однак для досягнення цієї мети всім сторонам необхідно відновити довіру. У зв'язку з цим, Тегерану слід уникати будь-яких дій, які можуть ускладнити поточні зусилля по поверненню до дотримання зобов'язань по СВПД усіма учасниками угоди, включаючи США.
Нагадаємо, США мають намір залишити сотні санкцій проти Ірану навіть у разі повернення Тегерана в ядерну угоду. За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, в силі залишаться також обмежувальні заходи, які ввів попередній американський президент Дональд Трамп.
Зазначимо, Іран 2 червня повідомив про врегулювання основних розбіжностей з США за своєю ядерною програмою. Найближчим часом буде призначена дата фінальних переговорів щодо СВПД.
Як повідомляло РБК-Україна, Іран дозволив обмежений контроль своїх атомних об'єктів. МАГАТЕ зможе продовжити перевірки атомних об'єктів Ірану. Однак їх проводитимуть в обмеженому форматі.