ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США закликали Іран співпрацювати з МАГАТЕ для укладення ядерної угоди

Новость на русском →
Відень, Вівторок 08 червня 2021 23:05
США закликали Іран співпрацювати з МАГАТЕ для укладення ядерної угоди Фото: США закликали Іран співпрацювати з МАГАТЕ (flickr)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Іран повинен співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) і не підривати положення раніше укладеної ядерної угоди. Представники США відзначають прогрес у переговорах з Тегераном щодо взаємного повернення до дотримання угоди.

Про це йдеться в повідомленні постпредства США при ООН у Відні.

"Перевірка МАГАТЕ є наріжним каменем режиму ядерного нерозповсюдження і фундаментом, на якому будується СВПД (спільний всеосяжний план дій - ред.). Іран не повинен підривати цю основу в той самий час, коли всі прагнуть до взаємного повернення до дотримання угоди", - зазначили в американському постпредстві.

Там висловили стурбованість скороченням Іраном доступу фахівців МАГАТЕ до ядерних об'єктів країни. "Настійно закликаємо Іран дозволити агентству мати безперешкодний доступ до об'єктів і заходів, необхідних для виконання своїх обов'язків з моніторингу та перевірки відповідно до СВПД", - уточнили в американській місії.

В цілому, зазначили в США, переговори щодо ядерної програми Ірану дають результати. Однак для досягнення цієї мети всім сторонам необхідно відновити довіру. У зв'язку з цим, Тегерану слід уникати будь-яких дій, які можуть ускладнити поточні зусилля по поверненню до дотримання зобов'язань по СВПД усіма учасниками угоди, включаючи США.

Нагадаємо, США мають намір залишити сотні санкцій проти Ірану навіть у разі повернення Тегерана в ядерну угоду. За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, в силі залишаться також обмежувальні заходи, які ввів попередній американський президент Дональд Трамп.

Зазначимо, Іран 2 червня повідомив про врегулювання основних розбіжностей з США за своєю ядерною програмою. Найближчим часом буде призначена дата фінальних переговорів щодо СВПД.

Як повідомляло РБК-Україна, Іран дозволив обмежений контроль своїх атомних об'єктів. МАГАТЕ зможе продовжити перевірки атомних об'єктів Ірану. Однак їх проводитимуть в обмеженому форматі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі МАГАТЭ Сполучені Штати Америки Іран ядерное соглашение
NEWS
Кулеба в Німеччині: "Північний потік-2" розколює союзників
Кулеба в Німеччині: "Північний потік-2" розколює союзників
DAILY
Армія добровольців. Як і навіщо у Зеленського вирішили створити національний спротив
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія добровольців. Як і навіщо у Зеленського вирішили створити національний спротив