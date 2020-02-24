ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Израиль массово высылает граждан Южной Кореи из-за коронавируса

Новости » В мире     24.02.2020 - 20:29
Израиль массово высылает граждан Южной Кореи из-за коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

Израиль покинули больше 600 граждан Южной Кореи

Из-за опасения инфицирования коронавирусом COVID-19 Израиль высылает из страны граждан Южной Кореи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Сообщается, что с воскресенья 23 февраля Израиль покинули больше 600 граждан Южной Кореи на специальных рейсах. Большинство из них - туристы. Еще около 800-900 человек остается в стране.

Ранее в Израиле новым коронавирусом COVID-19 заболел человек, эвакуированный с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии. Также сообщалось об инфицировании вирусом израильского посла в Китае Цви Хейфеца, который летел одним рейсом из Тель-Авива в Сеул с туристами из Южной Кореи.

Напомним, сегодня власти Южной Кореи сообщили о 231 новом случае заболевания коронавирусом. Всего по состоянию на 24 февраля в Южной Корее известно о 833 случаях инфицирования, 8 человек умерли.

Также РБК-Украина сообщало, что Южная Корея повысила уровень опасности до самого высокого после вспышки китайского коронавируса нового типа в стране.

Коронавирусом вне Китая заразились больше 2 тыс. человек ВОЗ: коронавирус потенциально может стать пандемией  
Новости Украины ИзраильЮжная КореяКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь