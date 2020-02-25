В Алжире подтвердили первый случай заболевания коронавирусом

Иллюстративное фото (twitter.com/nikmarino9)

Зараженным коронавирусом оказался гражданин Италии

Власти Алжира подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalim Post.

Как сообщается, зараженным коронавирусом оказался гражданин Италии, который прибыл в Алжир 17 февраля.

По словам министра здравоохранения Алжира, мужчина находится на карантине.

Напомним, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии. По состоянию на 25 февраля в Италии инфицированы заразились 272 человека: 206 в регионе Ломбардия, 38 - Венето, 21 - в Эмилии Романия, по три - в Пьемонте и Риме и еще по одному - в Больцано и Трентино. Также известно о семи смертельных случаев.

Кроме того, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавирус COVID-19 в стране.

Также сообщалось, что Европейский парламент призвал сотрудников, которые посещали итальянские регионы Ломбардия, Пьемонт, Эмилия-Романья и Венето, где началось распространение коронавирус, а также такие страны, как Китай, Сингапур или Южную Корею не приходить в парламент и работать из дома.