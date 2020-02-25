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Громадян Америки закликали бути готовими до поширення коронавірусу

Новини » В світі     25.02.2020 - 22:30
Громадян Америки закликали бути готовими до поширення коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

Побоювання викликані збільшенням кількості заражень коронавірусом за межами Китаю

У США Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) попередили американців про необхідність розпочати підготовку до поширення коронавірусу на території Америки. Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що побоювання США викликані збільшенням кількості заражень коронавірусом за межами Китаю.

"Дані за минулий тиждень про поширення в інших країнах підвищили наш рівень заклопотаності і очікування можливого поширення вірусу тут", - сказала глава відділу респіраторних захворювань CDC Ненсі Мессонье.

При цьому міністр охорони здоров'я США Алекс Азар закликав Сенат схвалити фінансування у розмірі 2,5 млрд доларів на боротьбу зі спалахом коронавірусу.

Зазначимо, зі спадом спалаху інфекції в Китаї, нові випадки захворювання почали фіксувати в Європі і на Близькому Сході. Так, за останні кілька днів різко зросла кількість заражених коронавірусом Италии Ірані і Південній Кореї.

Нагадаємо, станом на ранок, 25 лютого, у світі зафіксовано 80 150 випадків інфікування новим різновидом коронавірусу COVID-19. Відомо про 2699 смерті від вірусу.

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