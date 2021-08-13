США приступили к переброске военных в Кабул для эвакуации работников посольства

Белый дом приступил к переброске военных в столицу Афганистана. В частности, для того, чтобы эвакуировать сотрудников американского посольства из Кабула.

По его словам, основная часть дополнительных войск прибудет в Кабул до конца выходных.

"Некоторые элементы одного из пехотных батальонов Корпуса морской пехоты уже находятся в Кабуле. Остальные силы будут продолжать прибывать в течение следующих нескольких дней. Я рассчитываю, что до конца выходных основная часть из 3 тысяч военных будет на месте. Возможно, не все, но основная часть", - заявил Кирби.

Пресс-секретарь Пентагона добавил, что Соединенные Штаты готовы корректировать военное присутствие в Афганистане в зависимости от обстановки. При этом он подчеркнул, что США осознают, что авиаудары не смогут полностью изменить ситуацию в сфере безопасности в Афганистане.