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Украинцев призвали немедленно выехать из Афганистана на фоне наступления "Талибана"

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Афганистан, Четверг 12 августа 2021 19:27
Украинцев призвали немедленно выехать из Афганистана на фоне наступления "Талибана" Фото: украинцев призвали бежать из Афганистана из-за наступления талибов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации украинцам по поводу обострения военного конфликта в Афганистане. Украинцев призывают немедленно покинуть территорию Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.

Украинских граждан просят также воздержаться от поездок в Афганистан, учитывая наступление боевиков "Талибана", которое продолжается на территории ближневосточной страны.

"В случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Таджикистане, к зоне ответственности которого относится Афганистан", - отметили в МИД.

Как обратиться за помощью:

  • телефон горячей линии посольства в Таджикистане - +992900006520;
  • электронный адрес посольства в Таджикистане - emb_tj@mfa.gov.ua;
  • телефон горячей линии МИД - +38 044 238-16-57;
  • электронный адрес МИД - cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, сегодня талибы захватили второй по величине город Афганистана и приблизились к столице страны. Наступление "Талибана" началось после того, как США начали выводить своих военнослужащих из Афганистана.

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