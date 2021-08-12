Украинцев призвали немедленно выехать из Афганистана на фоне наступления "Талибана"
Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации украинцам по поводу обострения военного конфликта в Афганистане. Украинцев призывают немедленно покинуть территорию Афганистана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.
Украинских граждан просят также воздержаться от поездок в Афганистан, учитывая наступление боевиков "Талибана", которое продолжается на территории ближневосточной страны.
"В случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Таджикистане, к зоне ответственности которого относится Афганистан", - отметили в МИД.
Как обратиться за помощью:
- телефон горячей линии посольства в Таджикистане - +992900006520;
- электронный адрес посольства в Таджикистане - emb_tj@mfa.gov.ua;
- телефон горячей линии МИД - +38 044 238-16-57;
- электронный адрес МИД - cons_or@mfa.gov.ua.
Напомним, сегодня талибы захватили второй по величине город Афганистана и приблизились к столице страны. Наступление "Талибана" началось после того, как США начали выводить своих военнослужащих из Афганистана.