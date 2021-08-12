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Дания эвакуирует из Афганистана работников посольства в Кабуле

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Дания, Четверг 12 августа 2021 21:33
Дания эвакуирует из Афганистана работников посольства в Кабуле Фото: Дания эвакуирует из Афганистана работников посольства в Кабуле (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Дании согласились эвакуировать 45 граждан Афганистана, работавших в посольстве в Кабуле. Также им предоставят разрешение на проживание в стране в течение двух лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

План распространяется на людей, работавших в посольстве Дании в Кабуле и в качестве переводчиков для датских войск.

Нынешние и бывшие сотрудники посольства, работавшие в течение последних двух лет, имеют право на эвакуацию вместе со своими супругами и детьми. Усилия по их вывозу из Афганистана должны начаться как можно скорее, но осуществляться постепенно, "чтобы посольство могло продолжать функционировать".

"Ситуация с безопасностью в Афганистане серьезная. Талибан набирает силу, и это развитие событий ускоряется больше, чем многие опасались. Мы несем общую ответственность за оказание помощи афганцам, которые сейчас находятся под угрозой из-за их связи и вклада в участие Дании в Афганистане", - заявили в Министерстве иностранных дел Дании.

Эвакуируемые будут проходить проверку как в Афганистане, так и по прибытии в Данию, где они пройдут "собеседование по вопросам безопасности с иммиграционными властями и другими соответствующими датскими органами".

"Условием для получения права на двухлетнее пребывание в Дании будет то, что эвакуированные лица не будут рассматриваться как представляющие опасность для безопасности Дании", - говорится в заявлении.

Напомним, на фоне наступления талибов МИД Украины рекомендовал украинцам немедленно покинуть Афганистан.

Кроме того, Госдепартамент США намерен объявить об эвакуации сотрудников своего посольства из столицы Афганистана Кабула.

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