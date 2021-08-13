США приступили до перекидання військових в Кабул для евакуації працівників посольства

Білий дім приступив до перекидання військових до столиці Афганістану. Зокрема, для того, щоб евакуювати співробітників американського посольства з Кабула.

За його словами, основна частина додаткових військ прибуде в Кабул до кінця вихідних.

"Деякі елементи одного з піхотних батальйонів Корпусу морської піхоти вже знаходяться в Кабулі. Решта сил продовжуватимуть прибувати протягом наступних кількох днів. Я розраховую, що до кінця вихідних основна частина з 3 тисяч військових буде на місці. Можливо, не все, але основна частина", - заявив Кірбі.

Прес-секретар Пентагону додав, що Сполучені Штати готові коригувати військову присутність в Афганістані в залежності від обстановки. При цьому він підкреслив, що США усвідомлюють, що авіаудари не зможуть повністю змінити ситуацію в сфері безпеки в Афганістані.