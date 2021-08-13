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США приступили до перекидання військових в Кабул для евакуації працівників посольства

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П'ятниця 13 серпня 2021 21:43
США приступили до перекидання військових в Кабул для евакуації працівників посольства Фото: прес-секретар Пентагону Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Білий дім приступив до перекидання військових до столиці Афганістану. Зокрема, для того, щоб евакуювати співробітників американського посольства з Кабула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі.

За його словами, основна частина додаткових військ прибуде в Кабул до кінця вихідних.

"Деякі елементи одного з піхотних батальйонів Корпусу морської піхоти вже знаходяться в Кабулі. Решта сил продовжуватимуть прибувати протягом наступних кількох днів. Я розраховую, що до кінця вихідних основна частина з 3 тисяч військових буде на місці. Можливо, не все, але основна частина", - заявив Кірбі.

Прес-секретар Пентагону додав, що Сполучені Штати готові коригувати військову присутність в Афганістані в залежності від обстановки. При цьому він підкреслив, що США усвідомлюють, що авіаудари не зможуть повністю змінити ситуацію в сфері безпеки в Афганістані.

Нагадаємо, вчора про евакуацію свого посольства в Афганістані оголосила Данія.

Раніше повідомлялося, що Великобританія направить 600 військових до Афганістану для евакуації своїх громадян.

Додамо, що українців закликали негайно виїхати з Афганістану на тлі наступу "Талібану".

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