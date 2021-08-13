Великобритания направит 600 военных в Афганистан для эвакуации своих граждан
Великобритания направит 600 военных в Афганистан для эвакуации своих граждан. Такое решение было принято министром обороны Беном Уоллесом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По его словам, 600 военнослужащих будут отправлены в Кабул на краткосрочной основе в ответ на рост насилия в Афганистане. Ожидается, что военные прибудут в Кабул уже в ближайшие дни.
"Я санкционировал развертывание дополнительного военного персонала для поддержки дипломатического присутствия в Кабуле, оказания помощи британским гражданам в выезде из страны и поддержки перемещения бывших афганских сотрудников, которые рисковали своей жизнью, служа вместе с нами", - отметил министр обороны Великобритании.
Он также добавил, что безопасность британских граждан, британских военнослужащих и бывших афганских сотрудников является главным приоритетом страны.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить их безопасность", - сказал Уоллес.
Напомним, что США направят в Афганистан 3000 военных. Это необходимо для эвакуации сотрудников посольства в Кабуле.
Ранее сообщалось, что талибы захватывают новые столицы провинций в Афганистане. Под их контролем центр провинции Бадгис, Герат, Кандагар, Газни и другие города.