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Великобритания направит 600 военных в Афганистан для эвакуации своих граждан

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Великобритания, Пятница 13 августа 2021 07:11
Великобритания направит 600 военных в Афганистан для эвакуации своих граждан Фото: Великобритания направит 600 военных в Афганистан (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобритания направит 600 военных в Афганистан для эвакуации своих граждан. Такое решение было принято министром обороны Беном Уоллесом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, 600 военнослужащих будут отправлены в Кабул на краткосрочной основе в ответ на рост насилия в Афганистане. Ожидается, что военные прибудут в Кабул уже в ближайшие дни.

"Я санкционировал развертывание дополнительного военного персонала для поддержки дипломатического присутствия в Кабуле, оказания помощи британским гражданам в выезде из страны и поддержки перемещения бывших афганских сотрудников, которые рисковали своей жизнью, служа вместе с нами", - отметил министр обороны Великобритании.

Он также добавил, что безопасность британских граждан, британских военнослужащих и бывших афганских сотрудников является главным приоритетом страны.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить их безопасность", - сказал Уоллес.

Напомним, что США направят в Афганистан 3000 военных. Это необходимо для эвакуации сотрудников посольства в Кабуле.

Ранее сообщалось, что талибы захватывают новые столицы провинций в Афганистане. Под их контролем центр провинции Бадгис, Герат, Кандагар, Газни и другие города.

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