США припинили спільну оборонну програму з Канадою, що діяла понад 80 років

Сполучені Штати офіційно припиняють участь у Постійній спільній раді з питань оборони з Канадою. Вашингтон звинуватив сусідню країну у невиконанні військових зобов’язань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera .

Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі оголосив, що його відомство призупиняє роботу у спільному органі. Пентагон хоче переоцінити переваги цього формату. США більше не бачать сенсу у форумі, де одна зі сторін ігнорує свої обов'язки, заявили у відомстві.

За словами американської сторони, Канада не досягла прогресу, а лише обіцяє зміни. Елбрідж Колбі наголосив на цьому у соціальних мережах:

"Сильна Канада, яка надає пріоритет жорсткій силі над риторикою, вигідна всім нам. На жаль, Канаді не вдалося досягти вагомого прогресу у своїх оборонних зобов’язаннях. Ми більше не можемо уникати розривів між риторикою та реальністю".

Що відомо про раду оборони між двома країнами

Ця рада має величезну історію. Її створили ще під час Другої світової війни й десятиліттями вона була фундаментом безпеки на континенті. Проте після повернення Дональда Трампа у 2025 році все змінилося: відносини між країнами стали напруженими, йдеться у матеріалі.

Американська адміністрація висуває такі претензії до Канади:

відсутність реальних інвестицій у "жорстку силу";

надмірна залежність Оттави від військової потужності США;

невідповідність публічних заяв реальним справам у сфері безпеки.

Рішення щодо Канади не є випадковим, зазначає агенція. Це частина великої стратегії Дональда Трампа, який часто дорікає партнерам по НАТО та іншим союзникам. Він вважає несправедливим, що США платять за безпеку інших країн.