США прекратили совместную оборонную программу с Канадой, действовавшую более 80 лет
Соединенные Штаты официально прекращают участие в Постоянном совместном совете по вопросам обороны с Канадой. Вашингтон обвинил соседнюю страну в невыполнении военных обязательств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.
Заместитель министра обороны США Элбридж Колби объявил, что его ведомство приостанавливает работу в совместном органе. Пентагон хочет переоценить преимущества этого формата. США больше не видят смысла в форуме, где одна из сторон игнорирует свои обязанности, заявили в ведомстве.
По словам американской стороны, Канада не достигла прогресса, а лишь обещает изменения. Элбридж Колби отметил это в социальных сетях:
"Сильная Канада, которая отдает приоритет жесткой силе над риторикой, выгодна всем нам. К сожалению, Канаде не удалось достичь весомого прогресса в своих оборонных обязательствах. Мы больше не можем избегать разрывов между риторикой и реальностью".
Что известно о совете обороны между двумя странами
Этот совет имеет огромную историю. Его создали еще во время Второй мировой войны и десятилетиями он был фундаментом безопасности на континенте. Однако после возвращения Дональда Трампа в 2025 году все изменилось: отношения между странами стали напряженными, говорится в материале.
Американская администрация выдвигает следующие претензии к Канаде:
- отсутствие реальных инвестиций в "жесткую силу";
- чрезмерная зависимость Оттавы от военной мощи США;
- несоответствие публичных заявлений реальным делам в сфере безопасности.
Решение по Канаде не является случайным, отмечает агентство. Это часть большой стратегии Дональда Трампа, который часто упрекает партнеров по НАТО и других союзников. Он считает несправедливым, что США платят за безопасность других стран.
Какие сейчас отношения между США и Канадой
Их можно назвать непростыми и очень напряженными. Все началось, когда Трамп неожиданно стал заявлять, что Канаде следует стать 51-м Штатом, причем делал это во времена как Карни, так и Трюдо.
Канадцы ответили патриотическими акциями вроде бойкота американских товаров, а Трамп за это угрожал ввести 100-процентный тариф на весь канадский импорт.
А еще Трамп критиковал соседнюю страну за то, что Оттава выступает против строительства "Золотого купола" над Гренландией.