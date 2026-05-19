ua en ru
Вт, 19 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США прекратили совместную оборонную программу с Канадой, действовавшую более 80 лет

06:18 19.05.2026 Вт
2 мин
Трамп считает, что сосед не выполняет обязательств по обороне
aimg Филипп Бойко
США прекратили совместную оборонную программу с Канадой, действовавшую более 80 лет Фото: военные Канады (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Соединенные Штаты официально прекращают участие в Постоянном совместном совете по вопросам обороны с Канадой. Вашингтон обвинил соседнюю страну в невыполнении военных обязательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Читайте также: Трамп не послушал Зеленского и теперь имеет дроны РФ "под боком" на Кубе, - СМИ

Заместитель министра обороны США Элбридж Колби объявил, что его ведомство приостанавливает работу в совместном органе. Пентагон хочет переоценить преимущества этого формата. США больше не видят смысла в форуме, где одна из сторон игнорирует свои обязанности, заявили в ведомстве.

По словам американской стороны, Канада не достигла прогресса, а лишь обещает изменения. Элбридж Колби отметил это в социальных сетях:

"Сильная Канада, которая отдает приоритет жесткой силе над риторикой, выгодна всем нам. К сожалению, Канаде не удалось достичь весомого прогресса в своих оборонных обязательствах. Мы больше не можем избегать разрывов между риторикой и реальностью".

Что известно о совете обороны между двумя странами

Этот совет имеет огромную историю. Его создали еще во время Второй мировой войны и десятилетиями он был фундаментом безопасности на континенте. Однако после возвращения Дональда Трампа в 2025 году все изменилось: отношения между странами стали напряженными, говорится в материале.

Американская администрация выдвигает следующие претензии к Канаде:

  • отсутствие реальных инвестиций в "жесткую силу";
  • чрезмерная зависимость Оттавы от военной мощи США;
  • несоответствие публичных заявлений реальным делам в сфере безопасности.

Решение по Канаде не является случайным, отмечает агентство. Это часть большой стратегии Дональда Трампа, который часто упрекает партнеров по НАТО и других союзников. Он считает несправедливым, что США платят за безопасность других стран.

Какие сейчас отношения между США и Канадой

Их можно назвать непростыми и очень напряженными. Все началось, когда Трамп неожиданно стал заявлять, что Канаде следует стать 51-м Штатом, причем делал это во времена как Карни, так и Трюдо.

Канадцы ответили патриотическими акциями вроде бойкота американских товаров, а Трамп за это угрожал ввести 100-процентный тариф на весь канадский импорт.

А еще Трамп критиковал соседнюю страну за то, что Оттава выступает против строительства "Золотого купола" над Гренландией.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Канада
Новости
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Аналитика
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе