Трамп не послухав Зеленського й тепер має дрони РФ "під боком" на Кубі, - ЗМІ

Куба накопичила арсенал із 300 бойових дронів виробництва РФ та Ірану. БпЛА націлені на військові об’єкти США у штаті Флорида та базу Гуантанамо, а все тому, що Трамп не дослухався до Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ексклюзивний звіт видання Axios та матеріали FDD й каналу Local 10 .

Згідно з аналізом розвідки Штатів, Гавана збирала цей арсенал з 2023 року. Основні постачальники дронів - Росія та Іран. Безпілотники здатні атакувати кораблі ВМС США, а також військові об’єкти в Кі-Весті. Окремо згадують американську базу Гуантанамо.

Крім того, з'явилась інформація, що нещодавно Куба попросила у Москви ще більше зброї.

Член Палати представників Карлос Хіменес озвучив тривожні цифри. Дальність польоту цих апаратів сягає 200 кілометрів. Вони несуть приблизно 10 кілограмів корисного навантаження, що дозволяє дістати майже до будь-якої точки Флориди, повідомляє американський канал Local 10.

В чому прорахунок Трампа

Експерти FDD (Фонду захисту демократії) налаштовані скептично. Кліффорд Д. Мей, засновник фонду, нагадав про внутрішні проблеми острова. Країна не має продуктів та світла, але тоталітарний режим закуповує дрони. Це наслідок союзів із ворогами Америки, який проглядів Трамп та Пентагон.

"Невдалі зусилля Міністерства оборони щодо розробки недорогих систем протиповітряної оборони, особливо систем боротьби з безпілотниками, поставили під загрозу збройні сили США в усьому світі та на батьківщині. Загроза з боку Куби свідчить про те, що президент Трамп помилився, відхиливши пропозицію президента України Зеленського щодо співпраці у протидії війні з використанням безпілотників, і Сполученим Штатам було б добре попросити про цю допомогу та прийняти її вже сьогодні", - заявив Кліффорд Д. Мей.