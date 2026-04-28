У США пригрозили санкціями за співпрацю з авіакомпаніями Ірану

"Ведення бізнесу з іранськими авіакомпаніями, які перебувають під санкціями, пов'язане з ризиком потрапляння під санкції США", - написав міністр, назвавши це попередження частиною кампанії з економічного тиску на Тегеран у рамках війни проти Ірану.

Він наголосив, що уряди іноземних держав мають вжити всіх заходів для того, щоб компанії в їхніх юрисдикціях не надавали послуги літакам іранських авіакомпаній, включно з постачанням авіапального, харчуванням, зборами за посадку і технічним обслуговуванням.

"В умовах "Економічної люті" Мінфін США чинитиме максимальний тиск на Іран і без вагань вживатиме заходів проти будь-яких третіх осіб, які сприяють або ведуть бізнес з іранськими організаціями", - наголосив Бессент.

Його заява прозвучала після того, як на вихідних іранські держЗМІ повідомили, що Іран відновив комерційні рейси з міжнародного аеропорту Тегерана вперше з початку війни.

Зокрема, йшлося про заплановані рейсові до Стамбула, столиці Оману Маскат, саудівського міста Медіна, а також до Іраку та Катару.

Зазначимо, що Бессент зробив у Х ще низку заяв. В одному з постів він написав, що нафтопромисловість Ірану занепадає, і незабаром очікується дефіцит бензину.

"У той час як ті лідери КСІР, що залишилися живими, застрягли, немов щури, що тонуть у каналізаційній трубі, іранська нафтова промисловість починає зупиняти видобуток через американську блокаду. Видобуток нафти скоро впаде. В Ірані очікується дефіцит бензину", - заявив він.