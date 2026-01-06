США працюють над угодою по Гренландії, її запропонують владі острова, - The Economist

За інформацією видання, у Вашингтоні розглядають можливість укладення Договору про вільну асоціацію. Такий формат співпраці передбачає покращення рівня життя мешканців Гренландії.

Аналогічні домовленості США вже мають із Мікронезією, Маршалловими Островами та Палау. Сполучені Штати надають партнерам фінансову допомогу, а ті своєю чергою делегують їм питання оборони, зберігаючи внутрішню автономію.

Як зазначає The Economist, стратегія адміністрації Трампа щодо Гренландії переслідує дві мети: загострити розбіжності між Данією та Гренландією та спробувати налагодити прямі домовленості з місцевою владою, оминаючи Копенгаген.

Водночас видання вважає сценарій прямого приєднання острова до США малореалістичним і підкреслює, що американські заяви викликали занепокоєння серед європейських лідерів.

The Economist також нагадує, що на території Гренландії вже функціонує американська військова база, а чинні угоди з Данією не встановлюють обмежень на чисельність військ США.

Втім, суттєве збільшення контингенту, ймовірно, потребуватиме згоди данської сторони. 4 січня Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є важливим для національної безпеки США, пояснивши це присутністю російських і китайських кораблів поблизу острова.