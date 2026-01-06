США работают над сделкой по Гренландии, ее предложат властям острова, - The Economist

Администрация президента США Дональда Трампа работает над проектом соглашения по Гренландии, который в будущем могут предложить руководству острова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.
По информации издания, в Вашингтоне рассматривают возможность заключения Договора о свободной ассоциации. Такой формат сотрудничества предусматривает улучшение уровня жизни жителей Гренландии.
Аналогичные договоренности США уже имеют с Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау. Соединенные Штаты предоставляют партнерам финансовую помощь, а те в свою очередь делегируют им вопросы обороны, сохраняя внутреннюю автономию.
Как отмечает The Economist, стратегия администрации Трампа по Гренландии преследует две цели: обострить разногласия между Данией и Гренландией и попытаться наладить прямые договоренности с местными властями, минуя Копенгаген.
В то же время издание считает сценарий прямого присоединения острова к США малореалистичным и подчеркивает, что американские заявления вызвали беспокойство среди европейских лидеров.
The Economist также напоминает, что на территории Гренландии уже функционирует американская военная база, а действующие соглашения с Данией не устанавливают ограничений на численность войск США.
Впрочем, существенное увеличение контингента, вероятно, потребует согласия датской стороны. 4 января Дональд Трамп заявил, что контроль над Гренландией является важным для национальной безопасности США, объяснив это присутствием российских и китайских кораблей вблизи острова.
Напомним, что после возвращения президента США Дональда Трампа к власти, он начал разговоры о желании присоединить Гренландию.
Так, на днях жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсетях карту, на которой остров Гренландия закрашен в цвета флага США.
После этого Трамп возобновил свои заявления о Гренландии и сказал на днях, что остров нужен Америке для обороны. Также по его словам, Гренландия якобы "окружена" флотами РФ и Китая.
Также заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер заявил, что Гренландия должна войти в состав США, как часть американской системы безопасности. При этом он не исключил военного захвата острова.