США працюють над новою стратегією допомоги Україні, втім є нюанс, - WP

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над довгостроковою стратегією підтримки Києва, яка зменшить акцент на деокупації територій й зосередиться на допомозі відбити нові російські наступи, зокрема на зміцненні Збройних сил та економіки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

План різко відрізняється від того, що було торік, коли Сполучені Штати Америки та союзники спрямували тренерів і сучасне обладнання, сподіваючись, що це допоможе швидко відтіснити російські війська.

Наразі ідея полягає в тому, щоб Україна утримувала свої позиції на полі бої, але стала набагато сильнішою до кінця 2024 року.

Плани США є частиною багатосторонніх зусиль майже трьох десятків країн, які підтримують Україну, обіцяючи їй довгострокову безпекову та економічну підтримку - як з огляду на необхідність, враховуючи "невтішні результати минулорічного контрнаступу і переконання, що аналогічні зусилля цього року, ймовірно, принесуть такий самий результат, так і як демонстрація непохитної рішучості диктатору Росії Владіміру Путіну".

Кожна сторона готує документ, в якому викладені її конкретні зобов'язання на період до десяти років у майбутньому. Як приклад WP нагадало про угоду між Британією та Україною, яка передбачає внесок у "морську безпеку, повітряний простір, протиповітряну оборону, артилерію і бронетехніку", а також фіскальну підтримку і доступ до її фінансового сектору. Також очікується, що наступна угода буде підписана з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Цієї весни адміністрація сподівається оприлюднити свої власні 10-річні зобов'язання, над якими зараз працює Державний департамент з благословення Білого дому - за умови, що запит президента Байдена на додаткове фінансування України в розмірі 61 мільярд доларів буде схвалений непоступливим Конгресом", - пише видання.

Що гарантуватиме документ

Як розповіли американські чиновники, документ гарантуватиме:

підтримку короткострокових військових операцій;

розбудову майбутніх українських Збройних сил, здатних стримувати російську агресію;

міститиме конкретні обіцянки та програми, які допоможуть захистити, відновити та розширити промислову та експортну базу України;

обіцянки, які сприятимуть проведенню політичних реформ, необхідних для повної інтеграції в західні інституції.

Зокрема очікується, що допомога стане перспективною навіть, якщо Дональд Трамп виграє свою кампанію з переобрання на другий термін.

Водночас зазначається, що стратегія не полягатиме лише в "побудові оборонних окопів".

Захід сподівається, що у 2024 році Україна не втрачатиме територій, а Київ зосередитися на тактиці, в якій його війська останнім часом досягли більшого успіху:

обстріли на великі відстані, зокрема французькими крилатими ракетами;

стримування Чорноморського флоту Росії для захисту морського транзиту з українських портів;

зв'язування російських сил у Криму за допомогою ракетних ударів і диверсійних спецоперацій.

Переговори з Росією

Американські політики очікують врешті-решт переговорів між Україною та Росію, втім, не сподіваються, що Путін буде налаштований на діалог цього року, оскільки розраховує на перемогу Трампа в майбутніх президентських виборах й зменшення допомоги Україні.

"Трамп, який давно заявляє про особливі відносини з Путіним, кілька місяців тому сказав, що якщо він повернеться в Білий дім, то "вирішить цю війну за один день, за 24 години". У телевізійному інтерв'ю минулого тижня Зеленський назвав цю заяву "дуже небезпечною" і запросив Трампа до Києва, щоб поділитися будь-яким планом, який той може мати", - додає WP.

Питання щодо фінансової допомоги США для України

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав у Конгрес законопроєкт 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на Україну, а 14,3 млрд доларів - на Ізраїль.

Однак у грудні Сенат заблокував початок дебатів стосовно цього пакету допомоги. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Як повідомляє The Guardian, тим часом Конгрес погодив текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні. Текст документа планується оприлюднити найближчими днями.