Конгрес за крок до укладення угоди з поновлення фіндопомоги США для України, - Guardian

Конгрес погодив текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні. Текст документа планується оприлюднити найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.

Видання зазначає, що ввечері у середу доля фінансової допомоги Україні "висіла на волосині", а перспективи досягнення компромісу щодо кордону були вкрай похмурими. Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл відмовився від компромісу. За його словами, угода могла "підірвати" шанси Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді.

Видання Punchbowl News повідомило, що Макконнелл на закритій зустрічі з республіканцями в середу нібито назвав Трампа "кандидатом" і підтвердив, що "політика щодо цього питання змінилася". Макконнелл зазначив, що Трамп є їхнім кандидатом і що було б нерозумно просувати двопартійний імміграційний законопроєкт, який міг би нейтралізувати одну з найбільших вразливостей Байдена. "Ми не хочемо робити нічого, що могло б його підірвати", - сказав Макконнелл, маючи на увазі Трампа.

Однак вже наступного дня у Капітолії Макконнелл заявив Bloomberg News, що переговори щодо імміграції "тривають". За його словами, він повністю "на борту переговорів" і заперечив свою антагоністичну позицію.

Терниста угода

В Конгресі обговорюється угода, що передбачає суттєві поступки демократів для стримування нелегальної міграції до США з Мексики. Взамін республіканці мають підтримати пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, проти чого висловлюється крайньо праве крило партії.

Останнім часом переговори ускладнилися, оскільки у соцмережах Трамп відкрито попросив спікера Палати представників Майка Джонсона не затверджувати угоду, "якщо ми не отримаємо все необхідне, щоб зупинити проникнення мільйонів і мільйонів людей через кордон у США".

Республіканці в Сенаті, які підтримують переговори щодо кордону, заявили, що партія має скористатися можливістю вирішити проблему рекордного зростання кількості людей, що прибувають на південний кордон США - ситуацію, яку обидві партії та Білий дім називають кризовою.

Сенатор-республіканець від штату Юта Мітт Ромні, який наполягав на схваленні його партією військової допомоги Україні, зазначив, що кордон є дуже важливим питанням для Трампа. І назвав "справді жахливим" небажання Трампа вирішити проблему кордону, щоб звинуватити у цьому Байдена.

"Реальність така, що ми маємо кризу на кордоні, американський народ страждає від того, що відбувається на кордоні. І той, хто балотується в президенти, повинен спробувати вирішити цю проблему, а не говорити: "Гей, залиште цю проблему. Не вирішуйте її. Дозвольте мені потім приписати собі заслуги за її вирішення"", - сказав Ромні.

Проблема з міграцією на південних кордонах США

Навіть у менш суперечливі часи імміграція залишається одним з найгостріших питань американської політики, а спроби реформувати застарілу систему неодноразово зазнавали невдачі. Це питання стало болючим для багатьох американців, більшість з яких не схвалюють підхід адміністрації Байдена до вирішення цього питання.

Дональд Трамп вже зробив імміграцію центральним питанням своєї передвиборчої кампанії, окресливши драконівське бачення свого другого терміну, що включає масові рейди, табори для затриманих і більше фінансування для будівництва давно обіцяної стіни вздовж кордону з Мексикою.

Союзники Трампа на Капітолійському пагорбі стверджують, що двопартійна угода лише надасть Байдену політичне прикриття, але не вирішить проблему. Інші стверджують, що план Сенату був розроблений для того, щоб таки змусити піти на компроміс підконтрольну республіканцям Палату представників, де спікер перебуває під тиском ультраправого флангу своєї партії.

"Якщо угода зірветься, Чак Шумер і Байден будуть змушені шукати альтернативні законодавчі шляхи для затвердження допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню. Однак з огляду на те, що республіканці вимагають заходів із посилення безпеки кордонів в обмін на свої голоси, ще не факт, що прив'язка допомоги до обов'язкового ухвалення законопроєктів про витрати або винесення цього питання на голосування, набере необхідні 60 голосів у Сенаті", - повідомляє Guardian.

Відмова від угоди матиме глобальні наслідки: Пентагон попереджає, що українські солдати на фронті війни з Росією ризикують залишитися без боєприпасів. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що "майбутнє війни в Україні" і "безпека нашої західної демократії" залежать від того, чи досягне Конгрес угоди.

Водночас, як заявив журналістам один із учасників переговорів, сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі, доля угоди стане відомою найближчим часом.

"Я думаю, що підконтрольний республіканцям Конгрес ухвалить рішення впродовж наступних 24 годин. І це продемонструє, чи справді вони хочуть щось зробити, чи хочуть залишити безлад на кордоні з політичних міркувань", - сказав він.

До обіду четверга, 25 грудня, сенатори заявили, що "угода в межах досяжності" та пообіцяли найближчими днями оприлюднити її текст.

Проблеми з фінансовою допомогою США для України

Україна загрожує втрата військової допомоги з боку США через затримку в ухваленні пакетів фінансової допомоги американським Конгресом.

Президент США Джо Байден 20 жовтня подав у Конгрес законопроєкт 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на Україну, а 14,3 млрд доларів – на Ізраїль.

Однак 6 грудня Сенат заблокував початок дебатів стосовно цього пакету допомоги Байдена. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Байден сподівається, що наступного тижня у Сенаті розроблять угоду щодо кордону США з Мексикою.

Тим часом у Пентагоні зазначили, що США не зможуть передавати необхідні Україні озброєння, а також підтримувати передані системи без затвердження Конгресом додаткового фінансування.

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