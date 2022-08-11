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США не позволят Китаю изолировать Тайвань, - Пелоси

Фото: Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (flickr.com)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты будут продолжать придерживаться политики "одного Китая". Однако не позволят Пекину изолировать Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Конгресса США Нэнси Пелоси во время специальной прессконференции в Вашингтоне, обнародованное агентством Укринформ.

"Мы не отходим от этого (политики "одного Китая" - ред.). Но в то же время не позволим Китаю изолировать Тайвань", - сказала политик.

Пелоси подчеркнула, что Соединенные Штаты остаются на позициях, определенных в трех совместных коммюнике между США и Китаем, а также других договоренностей по Тайваню.

Более того, спикер Конгресса добавила, что Пекин не может запрещать парламентской делегации из Вашингтона посещать остров.

Напомним, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань.

После этого в Китае стали угрожать США и анонсировали проведение военных учений, которые начались сразу после визита Пелоси.

Китайская армия проводила стрельбы в районе Тайваньского пролива. Остров был окружен со всех сторон.

В это же время Пекин начал игнорировать звонки от Пентагона, а Тайвань назвал военные учения Китая репетицией нападения.

Китай завершил свои отработки близ Тайваня 8 августа.

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