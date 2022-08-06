Китай игнорирует звонки из Пентагона на фоне военных учений возле Тайваня, - Politico

После начала китайских учений вокруг Тайваня, Пентагон неоднократно пытался связаться с Пекином, однако все звонки были проигнорированы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Ссылаясь на анонимные источники, издание отмечает, что высокопоставленные китайские военные не ответили на многочисленные звонки от Пентагона на этой неделе.

Официальные лица и эксперты считают, что игнорирование со стороны Китая является необдуманным шагом и увеличивает риск эскалации.

США, со своей стороны, стремятся поддерживать открытые линии связи даже с потенциальными противниками, чтобы избегать несчастных случаев, а также просчетов.

Отмечается, что последний разговор председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли с китайским коллегой Ли Цзочэном состоялся еще 7 июля. Стороны подняли вопрос поддержки открытых линий связи.

"Госсекретарь неоднократно подчеркивал важность полностью открытой коммуникации с лидерами обороны Китая, чтобы мы могли избежать каких-либо просчетов, и это остается правдой", - сообщил Politico исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Тодд Бриссили.