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Китай игнорирует звонки из Пентагона на фоне военных учений возле Тайваня, - Politico

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Суббота 06 августа 2022 12:55
Китай игнорирует звонки из Пентагона на фоне военных учений возле Тайваня, - Politico Фото: китайские военные (eng.chinamil.com.cn)
Автор: Сергей Пышкин

После начала китайских учений вокруг Тайваня, Пентагон неоднократно пытался связаться с Пекином, однако все звонки были проигнорированы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Ссылаясь на анонимные источники, издание отмечает, что высокопоставленные китайские военные не ответили на многочисленные звонки от Пентагона на этой неделе.

Официальные лица и эксперты считают, что игнорирование со стороны Китая является необдуманным шагом и увеличивает риск эскалации.

США, со своей стороны, стремятся поддерживать открытые линии связи даже с потенциальными противниками, чтобы избегать несчастных случаев, а также просчетов.

Отмечается, что последний разговор председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли с китайским коллегой Ли Цзочэном состоялся еще 7 июля. Стороны подняли вопрос поддержки открытых линий связи.

"Госсекретарь неоднократно подчеркивал важность полностью открытой коммуникации с лидерами обороны Китая, чтобы мы могли избежать каких-либо просчетов, и это остается правдой", - сообщил Politico исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Тодд Бриссили.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 июля несмотря на угрозы со стороны Китая. Перед этим правительство Китая пригрозило "решительными мерами" в случае визита американской делегации.

Также Китай начал военные учения вокруг Тайваня с использованием современного оружия в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20.

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