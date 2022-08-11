США не дозволять Китаю ізолювати Тайвань, - Пелосі

Сполучені Штати продовжуватимуть дотримуватися політики "одного Китаю". Однак не дозволять Пекіну ізолювати Тайвань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікерки Конгресу США Ненсі Пелосі під час спеціальної пресконференції у Вашингтоні, оприлюднену агентством Укрінформ.
"Ми не відходимо від цього (політики "одного Китаю" - ред.). Але водночас не дозволимо Китаю ізолювати Тайвань", - сказала політикиня.
Пелосі наголосила, що Сполучені Штати залишаються на позиціях, визначених у трьох спільних комюніке між США й Китаєм, а також інших домовленостей щодо Тайваню.
Ба більше, спікерка Конгресу додала, що Пекін не може забороняти парламентській делегації з Вашингтона відвідувати острів.
Нагадаємо, 2 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань.
Після цього у Китаї стали погрожувати США й анонсували проведення військових навчань, які почалися одразу після візиту Пелосі.
Китайська армія проводила стрільби в районі Тайванської протоки. Острів був оточений з усіх сторін.
У цей же час Пекін почав ігнорувати дзвінки від Пентагону, а Тайвань назвав військові навчання Китаю репетицією нападу.
Китай завершив свої відпрацювання поблизу Тайваню 8 серпня.