В США поздравили Украину с созданием единой церкви

США поздравили митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви
Соединенные Штаты Америки (США) поздравили Украину с решением Объединительного собора создать единую поместную украинскую православную церковь и избранием предстоятелем новой церкви митрополита Епифания. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу посольства США в Twitter.
"Поздравляем Украину с сегодняшним историческим Собором и созданием независимой поместной Украинской православной церкви, мы также искренне поздравляем митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви", - говорится в сообщении.
В американском посольстве добавили, что поддерживают возможность украинцев свободно избирать как исповедовать свою религию.
"Мы поддерживаем возможность всех украинцев выбирать самостоятельно как исповедовать свою религию. Толерантность и сдержанность являются ключевыми для мирного переходного периода, чтобы люди различной религиозной принадлежности могли жить вместе в благополучии", - заявили в посольстве США.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что патриарх Филарет (Денисенко), предстоятель УПЦ КП, стал почетным патриархом Православной церкви в Украине.
Добавим, что Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви.
Епифаний также получил титул митрополита Киевского и Всея Украины.