В США поздравили Украину с созданием единой церкви

Фото: флаг США (flickr.com/usembassykyiv)

США поздравили митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви

Соединенные Штаты Америки (США) поздравили Украину с решением Объединительного собора создать единую поместную украинскую православную церковь и избранием предстоятелем новой церкви митрополита Епифания. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу посольства США в Twitter.

"Поздравляем Украину с сегодняшним историческим Собором и созданием независимой поместной Украинской православной церкви, мы также искренне поздравляем митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви", - говорится в сообщении.

В американском посольстве добавили, что поддерживают возможность украинцев свободно избирать как исповедовать свою религию.

"Мы поддерживаем возможность всех украинцев выбирать самостоятельно как исповедовать свою религию. Толерантность и сдержанность являются ключевыми для мирного переходного периода, чтобы люди различной религиозной принадлежности могли жить вместе в благополучии", - заявили в посольстве США.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что патриарх Филарет (Денисенко), предстоятель УПЦ КП, стал почетным патриархом Православной церкви в Украине.

Добавим, что Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви.

Епифаний также получил титул митрополита Киевского и Всея Украины.