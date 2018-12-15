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Филарет стал почетным патриархом Православной церкви Украины

Новости » Общество    15.12.2018 - 18:58
Филарет стал почетным патриархом Православной церкви Украины
Фото: Филарет (РБК-Украина)

Филарет будет служить во Владимирском соборе

Филарет (Денисенко), предстоятель УПЦ КП, стал почетным патриархом Православной церкви в Украине. Об этом корреспонденту РБК-Украина сообщил архиепископ Евстратий (Зоря).

"Патриарх Филарет продолжит служение украинской церкви в кафедральном Владимирском соборе", - сказал он.

Также он отметил, что новая объединенная церковь называется "Православная церковь Украины".

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, выступая на Софийской площади, что предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ КП) Филарет останется духовным лидером украинской церкви после сегодняшнего избрания предстоятеля новой украинской церкви.

Ранее сообщалось, что Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви. 

Епифаний также получил титул митрополита Киевского и Всея Украины. Избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине 6 января из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

Порошенко поедет вместе с Епифанием в Константинополь получать томос Филарет останется духовным лидером украинской церкви
Новости Украины ТомосАвтокефалияУПЦ КП
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