У США привітали Україну зі створенням єдиної церкви

Фото: прапор США (flickr.com/usembassykyiv)

США привітали митрополита Епіфанія з обранням на пост предстоятеля нової церкви

Сполучені Штати Америки (США) привітали Україну з рішенням Об'єднавчого собору створити єдину помісну українську православну церкву та обранням предстоятелем нової церкви митрополита Епіфанія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посольства США у Twitter.

"Вітаємо Україну з сьогоднішнім історичним Собором і створенням помісної незалежної Української православної церкви, ми також щиро вітаємо митрополита Епіфанія з обранням на пост предстоятеля нової церкви", - йдеться в повідомленні.

В американському посольстві додали, що підтримують можливість українців вільно обирати як сповідувати свою релігію.

"Ми підтримуємо можливість всіх українців обирати самостійно як сповідувати свою релігію. Толерантність і стриманість є ключовими для мирного перехідного періоду, щоб люди різної релігійної приналежності могли жити разом в добробуті", - заявили в посольстві США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що патріарх Філарет (Денисенко), предстоятель УПЦ КП, став почесним патріархом Православної церкви в Україні.

Додамо, що Об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія (Думенка) предстоятелем автокефальної церкви.

Єпіфаній також отримав титул митрополита Київського і Всієї України.