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В США объяснили, как могут приблизить Украину и РФ к мирному соглашению

14:10 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
В США объяснили, как могут приблизить Украину и РФ к мирному соглашению Фото: Мэттью Уиттакер, постоянный представитель США при НАТО (Getty Images)
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На данном этапе Украина и Россия не могут прийти к согласию и завершить войну, однако США знают, как найти выход из этой ситуации.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уиттакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

По словам Уиттакера, Киев и Москва оказались в тупике после предварительных попыток договориться о заключении мирного соглашения.

Он также отметил, что этому есть сразу несколько причин.

Одна из них заключается в том, что прямо сейчас и Украина, и Россия делают все возможное, чтобы улучшить свои позиции на поле боя.

Постпред США обратил внимание на то, что каждая из сторон периодически отчитывается о новых успехах на фронте.

Еще один фактор, блокирующий мирные усилия, - активная подготовка к важному зимнему периоду.

По оценке Уиттакера, Россия рассчитывает достичь существенных результатов зимой, если ее стратегия окажется успешной.

В то же время, по мнению американского дипломата, приблизить стороны к окончательному мирному урегулированию мог бы ряд отдельных договоренностей о прекращении огня.

В числе возможных направлений он назвал энергетическую инфраструктуру, больницы и другие гражданские объекты.

Возможно ли "энергетическое перемирие" между Украиной и РФ

Недавно президент США Дональд Трамп объявил о якобы достигнутой между Украиной и Россией договоренностях прекратить удары по энергетике.

16 сентября украинский президент Владимир Зеленский призвал Россию предоставить Киеву список своих объектов, которые они не хотят, чтобы ВСУ атаковали во время "энергетического перемирия".

По словам главы государства, Украина готова к такому шагу, если будет знать, что враг также настроен серьезно.

Зеленский также заявил, что ждет конкретного механизма, гарантирующего соблюдение условий со стороны России.

В Кремле положительно оценили идею Трампа об "энергетическом перемирии".

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