UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

США повністю знищили армію Ірану, включно з флотом і ВПС, - Трамп

19:00 11.04.2026 Сб
2 хв
Трамп озвучив, що думає про публікації ЗМІ за результатами війни з Іраном
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повністю розгромили армію Ірану, зокрема флот і військово-повітряні сили країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

Читайте також: Трамп пообіцяв відкрити Ормузьку протоку і назвав умову "успішної угоди" з Іраном

У своїй черговій публікації Трамп знову натякнув, що ЗМІ поширюють фейки, коли пишуть про поразку США.

"Фейкові ЗМІ - це безумство, або просто корумповані люди! Сполучені Штати повністю знищили іранську армію, включно з усім флотом і військово-повітряними силами, і все інше. Їхнє керівництво мертве", - написав Трамп.

Він додав, що Ормузька протока скоро відкриється, а порожні кораблі "поспішають" до США, щоб "завантажитися" нафтою.

"Але, якщо ви слухаєте фейкові новини, ми програємо", - резюмував він.

Перемир'я і переговори про завершення війни

Нагадаємо, що цього тижня Дональд Трамп дав згоду на перемир'я з Іраном на два тижні в обмін на відкриття Ормузької протоки. За цей термін сторони мають намір узгодити остаточну угоду.

Однак, як відомо, Іран зовсім скоро після відкриття протоки знову її закрив. Причиною стало те, що Ізраїль атакував Ліван, а також, за даними NYT, - Іран не може знайти власні морські міни і не має можливості їх знешкодити.

Тим часом Трамп сьогодні заявив, що США починають процес розмінування Ормузької протоки. На цьому тлі в Axios з'явилася інформація, що кілька кораблів ВМС зайшли в Ормузьку протоку, а після вийшли з неї.

Усе це відбувається на тлівізиту віцепрезидента США Джей Ді Венса та іранських високопосадовців до Пакистану, де відбувається перший раунд непрямих і прямих переговорів після початку перемир'я.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
