США повністю знищили армію Ірану, включно з флотом і ВПС, - Трамп

У своїй черговій публікації Трамп знову натякнув, що ЗМІ поширюють фейки, коли пишуть про поразку США.

"Фейкові ЗМІ - це безумство, або просто корумповані люди! Сполучені Штати повністю знищили іранську армію, включно з усім флотом і військово-повітряними силами, і все інше. Їхнє керівництво мертве", - написав Трамп.

Він додав, що Ормузька протока скоро відкриється, а порожні кораблі "поспішають" до США, щоб "завантажитися" нафтою.

"Але, якщо ви слухаєте фейкові новини, ми програємо", - резюмував він.