США полностью уничтожили армию Ирана, включая флот и ВВС, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты полностью разгромили армию Ирана, в том числе флот и военно-воздушные силы страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.
В своей очередной публикации Трамп вновь намекнул, что СМИ распространяют фейки, когда пишут о поражении США.
"Фейковые СМИ - это безумие, или просто коррумпированные люди! Соединенные Штаты полностью уничтожили иранскую армию, включая весь флот и военно-воздушные силы, и все остальное. Их руководство мертво", - написал Трамп.
Он добавил, что Ормузский пролив скоро откроется, а пустые корабли "спешат" в США, чтобы "загрузиться" нефтью.
"Но, если вы слушаете фейковые новости, мы проигрываем", - резюмировал он.
Напомним, что на этой неделе Дональд Трамп дал согласие на перемирие с Ираном на две недели в обмен на открытие Ормузского пролива. За этот срок стороны намерены согласовать окончательную сделку.
Однако, как известно, Иран совсем скоро после открытия пролива снова его закрыл. Причиной стало то, что Израиль атаковал Ливан, а также, по данным NYT - Иран не может найти собственные морские мины и не имеет возможности их обезвредить.
Тем временем Трамп сегодня заявил, что США начинают процесс разминирование Ормузского пролива. На этом фоне в Axios появилась информация, что несколько кораблей ВМС зашли в Ормузский пролив, а после вышли из него.
Все это происходит на фоне визита вице-президента США Джей Ди Вэнса и иранских чиновников в Пакистан, где проходит первый раунд непрямых и прямых переговоров после начала перемирия.