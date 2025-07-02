США поставили "на паузу" передачу зброї для України? Що відомо на цю мить

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Хто у США вирішив призупинити постачання зброї Україні?

Не лише ракети до Patriot. Яка зброя потрапила під "паузу"?

Що каже Білий дім про призупинення допомоги?

Як це рішення може вплинути на ситуацію на фронті?

Як реагує українська влада?

Коли можуть відчутися наслідки цієї "паузи"?

Хто у США ухвалив рішення?

Першими про рішення Міністерства оборони США призупинити постачання Україні деяких типів зенітних ракет і високоточних боєприпасів написало Politico з посиланням на три поінформовані джерела.

У публікації зазначено, що рішення ухвалив глава політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі після перевірки наявних запасів. Мовляв, причиною призупинення стали побоювання щодо власних запасів озброєнь у США.

Міністр оборони США Піт Гегсет підписав перегляд, який, як зазначив CNN високопоставлений чиновник Білого дому, тривав уже кілька місяців.

Як пише Politico, допомогу, яку виділили ще за експрезидента США Джо Байдена, вирішили призупинити на початку червня, але рішення набуває чинності лише зараз.

Журналісти повідомляють, що хоч чинна адміністрація Трампа не оголошувала нові пакети, від адміністрації Байдена залишилося достатньо коштів, що Україні вистачило допомоги ще на кілька місяців.

Особа, знайома з припиненням поставок боєприпасів, повідомила Politico, що Пентагон з лютого розподіляє боєприпаси за категоріями критичності через побоювання, що надто багато ракет ППО йде для потреб операцій у Ємені.

За словами джерела видання, у Пентагоні вже давно підготували службову записку для Гегсета, щоби заморозити постачання найбільш дефіцитних боєприпасів Україні. Проте подальших дій не було через кадрові зміни у відомстві.

Зокрема, існували плани перенаправити ключові боєприпаси, включаючи артилерійські снаряди, танкові снаряди та системи протиповітряної оборони, назад до США або Ізраїлю.

"Починаючи з березня, вони неодноразово пропонували призупинити поставки", - зазначило джерело.

Politico зазначає, що якщо адміністрація Трампа дозволить заморозити або сповільнити поставку зброї, яку вже профінансував Конгрес США, без відповідної бюджетної заяви, а лише ґрунтуючись на аналіз Колбі, це може порушувати закон.

Таке вже траплялося у 2019 році, коли за першого президентського терміну Трамп заморозив 214 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні, вже схваленої Конгресом. Тоді Рахункова палата США визнала, що це порушило закон Impoundment Control Act, бо розбіжності в політиці не можуть бути законною підставою для блокування виділених коштів.

Фото: схвалити паузу в постачанні зброї Україні Пентагон вирішив після того, як міністр оборони Гегсет наказав провести оцінку стану американських арсеналів (Getty Images)

ЗМІ: Білий дім підтвердив

Низка американських ЗМІ повідомило, що Білий дім вже підтвердив призупинення поставок деякої зброї Україні. Вони цитують речницю Білого дому Анну Келлі, яка заявила, що рішення було прийнято, "аби поставити інтереси Америки на перше місце".

"Сила Збройних сил Сполучених Штатів залишається безперечною - просто запитайте Іран", - цитують Келлі американські видання.

Водночас, як стверджує Колбі, Пентагон "продовжує надавати президенту США надійні варіанти для продовження військової допомоги Україні".

"Міністерство ретельно вивчає та адаптує свій підхід до досягнення цієї мети, водночас зберігаючи готовність збройних сил США до виконання оборонних пріоритетів адміністрації", - цитує його Axios.

Яке озброєння "на паузі"?

Як дізналися журналісти NBC News, озброєння, постачання якого призупинено, включає:

десятки ракет PAC3 для систем ППО Patriot, які здатні збивати балістику;

тисячі 155-мм артилерійських боєприпасів;

понад 250 високоточних ракет GMLRS, які використовуються для РСЗВ HIMARS;

понад 100 ракет Hellfire, які використовують їх для пуску з землі та ураження наземних цілей на дальності до 8 км;

десятки ракет класу "земля-повітря" Stinger; ракет класу "повітря-повітря" AIM-7 (призначених для винищувачів F-16); гранатометів.

Financial Times, яке ділиться коментарем українського військового щодо призупинки постачання деякої зброї зі США, зазначає, що частина озброєння вже перебувала в дорозі до України, коли його зупинили.

Про механізм постачання допомоги від США та скільки може тривати пауза

Загалом Сполучені Штати здійснювали поставки Україні в межах двох програм допомоги, які запустила ще адміністрація президента Байдена.

Перша програма передбачає, що США віддають Україні частину своєї зброї просто зі своїх складів. Потім ці запаси поступово відновлюють за гроші з держбюджету. Після вступу на посаду президента Трампа програма досі використовує останні кошти з пакета в 61 млрд доларів, який схвалили за часів Байдена, для поповнення американських складів зброї і надання допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам.

Друга програма - це так звана Ініціатива безпекової допомоги Україні (Ukraine Security Assistance Initiative). У її межах США не віддають свою зброю, а виділяють кошти на те, щоб закупити нове озброєння для України у приватних американських компаній. Ці гроші вже використали, щоб укласти контракти на виробництво і постачання зброї для України.

Газета The New York Times зазначає, що наразі залишається незрозумілим, як швидко ефект від паузи у поставках відчується на полі бою, хоча деякі американські чиновники заявили у вівторок, що боєприпаси не планувалися до постачання в Україну протягом кількох місяців.

Які це несе загрози для України

Американські медіа звертають увагу, що рішення Пентагону призупинити частину обіцяних раніше боєприпасів занепокоїло в Конгресі США тих, хто підтримує Україну - вони побоюються, що це зробить її вразливою до нових російських авіаударів. Особливо, коли останнім часом Москва посилила повітряні удари.

"Системи ППО американського виробництва, зокрема Patriot, - це основа оборони України. Вони щодня рятують життя. Якщо ця інформація правдива, тоді Колбі вживає дій, які, без сумніву, призведуть до загибелі багатьох українських військових і цивільних у найближчому майбутньому", - заявила конгресвумен від Демократичної партії та співголова Українського кокусу в Конгресі США Марсі Каптур.

Сенатор та провідний демократ у Комітеті закордонних справ Сенату Джин Шахін своєю чергою попередила, що "Пентагон значно послаблює оборону України від повітряних атак, в той час, як Росія ніч за ніччю обстрілює українські міста, в результаті чого гинуть і отримують поранення численні мирні жителі".

Німецький таблоїд BILD з посиланням на експертну думку пише, що нібито "запасів американських ракет в України вистачить ще до кінця літа", а потім, мовляв, "ситуація буде критична", поки Європа не спробує "якось заповнити цю прогалину".

Фото: пауза у постачанні ракет до ППО відбувається саме тоді, коли Україна особливо потребує захисту від масованих російських авіаударів (Getty Images)

Як реагує Україна

Член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський в коментарі РБК-Україна повідомив, що українська сторона не отримувала офіційного підтвердження про призупинення постачання ракет до ППО та інших снарядів з боку США.

Втім, він зазначив, що Україна, розуміючи ризики сучасних міжнародно-політичних реалій, пропрацьовувала різні варіанти для того, щоб мінімізувати для себе негативні наслідки, а тому має "певний запас потужностей".

В Міноборони України також підтвердили, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги від США.

"Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей. Про результати контактів з нашими американськими партнерами буде додатково повідомлено на рівні Міністерства оборони України та Міністерства закордонних справ України", - заявили в пресслужбі українського відомства.

При цьому радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сьогодні в ефірі українського телеканалу Freedom заявив, що постачання зброї з боку США нібито продовжується.

"Постачання тривають на сьогоднішній день. Це виглядало б дуже дивно, це виглядало б антигуманно, - перестати постачати протиракети, давайте так говорити, особливо до систем Patriot, які абсолютно явно захищають, масштабно захищають цивільне населення в Україні", - сказав Подоляк.

Примітно, що на тлі повідомлень про призупинення поставок сьогодні до українського МЗС запросили тимчасового повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля.

І ключовою темою розмови з американським дипломатом стала саме військова допомога США та оборонна співпраця двох держав на тлі ескалації Росією агресії та терору проти України.

"З української сторони було підкреслено, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру", - повідомили в пресслужбі МЗС.

Коротку заяву пізніше зробив і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми працюємо, менше рефлексуйте на гучні заголовки про оборонку, вагу має лише офіційна інформація", - написав він у Телеграм-каналі.

США призупинили передачу ракет до ППО, коли Україна потребує захисту від російських атак?

Про дану паузу стали повідомляти менш ніж через тиждень після того, як президент Трамп обговорив питання протиповітряної оборони з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Гаазі (Нідерланди).

Тоді, після спілкування із Зеленським Трамп дав пресконференцію, на якій, відповідаючи на питання української кореспондентки BBC про системи ППО Patriot і про те, чи готові США продати їх Україні в той час, коли Росія посилила бомбардування українських міст, він пообіцяв "перевірити", чи зможуть США надати деякі з них.

"Так, вони (Україна - ред.) справді хочуть мати протиракетні ракети, як вони їх називають, "Петріоти". І ми подивимося, чи зможемо зробити деякі з них доступними, розумієте? Їх дуже важко одержати. Нам вони також потрібні. Ми поставляємо їх до Ізраїлю. І вони дуже ефективні, на 100% ефективні, важко повірити, наскільки ефективні. І, як ви, напевно, знаєте, вони хочуть цього більше, ніж будь-що інше", - сказав Трамп.

Президент США під час спілкування з журналістами назвав майже годинну зустріч із Зеленським "дуже приємною", при цьому зазначив, що у них з українським колегою "були важкі часи" в минулому.