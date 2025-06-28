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Трамп не виключив передачі Україні ракет для систем Patriot

Субота 28 червня 2025 00:03
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Трамп не виключив передачі Україні ракет для систем Patriot Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп не виключив поставок в Україну додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію лідера у Білому домі.

Представник ЗМІ спитав президента, чи розглядає він можливість відправки ракет Patriot в Україну та чи ухвалив він рішення щодо цього питання.

"Можливо", - відповів Трамп.

MIM-104 Patriot - американський зенітний ракетний комплекс, що перебуває на озброєнні американської армії та військ країн-партнерів. Його виготовляє консорціум компаній на чолі з Raytheon.

Сучасна модифікація системи PAC-3 оперує ракетами, які можуть досягати надзвукової швидкості до 3 Маха і перехоплювати цілі, що летять зі швидкістю до 5 Махів.

Таким чином, комплекс здатен перехоплювати російські балістичні надзвукові ракети С-300/С-400, Х-22, Х-47М2 "Кинжал", "Іскандер-М", а також північнокорейські KN-23.

На сьогоднішній день Повітряні сили ЗСУ мають на озброєнні кілька батарей ЗРК Patriot.

На початку квітня 2023 року ця система вперше успішно збила російську аеробалістичну ракету "Кинджал" над Києвом.

Поставки ЗРК Patriot для України

У квітні президент США Володимир Зеленський доручив українському МЗС спробувати досягти згоди від США щодо купівлі нових установок Patriot. Київ має намір придбати в США зброї на 30-50 млрд доларів, зокрема близько 10 систем ППО і ракети до них.

Нещодавно Україна передала США запит на купівлю установок і ракет для ЗРК Patriot.

В середу, 25 червня, Трамп не виключив передачі Україні додаткових ракет для системи Patriot. Однак він уточнив, що "вони нам теж потрібні" та "ми також передаємо їх Ізраїлю".

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