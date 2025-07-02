"Україна має запас". Що кажуть у Раді про заморозку поставок ракет ППО від США

Українська сторона наразі не має офіційного підтвердження про призупинення постачання ракет до ППО та інших снарядів з боку США. Але такий можливий варіант пропрацьовувався, тому ми маємо певний запас потужностей.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

"Дивіться, говорити про те, що українська сторона має офіційне підтвердження поки передчасно. Оскільки ми маємо лише заяву спікерки Білого дому. Тому я думаю, що наші дипломати включаться в цей процес і ми отримаємо найближчим часом повну інформацію офіційну про те, яке рішення прийнято і яка конкретно номенклатура цих засобів була обмежена", - сказав Веніславський.

Також він оцінив, наскільки питання заморозки передачі з боку США, зокрема, ракет для протиповітряної оборони є негативним для України.

"Будь-які обмеження постачання тих засобів, які для нас є дуже важливими, це безперечно є негативним", - зазначив Веніславський.

Втім, за його словами, українська влада, розуміючи ризики сучасних міжнародно-політичних реалій, пропрацьовувала різні варіанти для того, щоб мінімізувати негативні наслідки для України.

"В тому числі і такий варіант. Тобто Україна має певний запас потужностей. А далі я думаю, що наші дипломати, Міноборони, Офіс президента, парламентська дипломатія мають підключитися для того, щоб все-таки ми отримали продовження поставок зі США", - розповів Веніславський.

Він уточнив, що це стосується особливо тих видів озброєння, які є тільки у Сполучених Штатів, зокрема ракети до Patriot. Також Веніславський додав, що українська сторона буде намагатися мінімізувати всі ризики спільними зусиллями, "а далі будем бачити".

Білий дім заявив про призупинення передачі Україні ракет до ППО та снарядів

Першим інформацію про те, що Пентагон призупиняє деякі поставки до України високоточних боєприпасів, включаючи ракети ППО, оприлюднило авторитетне видання Politico з посиланням на джерела.

У публікації йдеться, що дане рішення ухвалив глава політичного відділу американського військового відомства Елбрідж Колбі після перевірки наявних запасів. Мовляв, причиною призупинення стали побоювання щодо запасів озброєнь у США.

Як пише Politico, рішення було погоджено ще в червні, але почало діяти зараз, коли Україна відбиває масовані атаки російських ракет і дронів. Це викликало стурбованість серед союзників України в Конгресі, які вважають, що такі заходи роблять країну вразливішою для авіаударів.

За даними американських ЗМІ, озброєння, постачання якого призупинено, включає:

десятки ракет до Patriot;

тисячі 155-мм осколково-фугасних снарядів для гаубиць;

понад 100 ракет Hellfire;

понад 250 високоточних ракет GMLRS;

десятки ракет класу "земля-повітря" Stinger, ракет AIM класу "повітря-повітря" і гранатометів.

Тим часом Білий дім вже підтвердив призупинення поставок деяких озброєнь Україні. Американські медіа з посиланням на речницю Білого дому Анну Келлі повідомляють, що Вашингтон дійсно припинив передачу Україні низки видів озброєнь, включно з ракетами для систем ППО і високоточними боєприпасами.

За її словами, рішення ухвалено, щоб "поставити інтереси США на перше місце" після ревізії Пентагоном власних запасів зброї та підтримки, яку Сполучені Штати надають іншим країнам.

При цьому, як цитує Axios Елбріджа Колбі, Пентагон продовжує надавати президенту США Дональду Трампу "надійні варіанти для продовження військової допомоги Україні".

"Водночас Міністерство ретельно вивчає та адаптує свій підхід до досягнення цієї мети, зберігаючи готовність Збройних сил США до виконання оборонних пріоритетів адміністрації", - заявив він.