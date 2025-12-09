США поспішають з мирним планом, але Різдво не дедлайн, - джерело

Чутки про дедлайн Трампа

Нагадаємо, раніше Financial Times з посиланням на джерела писало про те, що спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявили йому про те, що очікують відповідь на мирні ініціативи США найближчими днями.

При цьому співрозмовники видання зазначали, що Трамп хоче домогтися мирної угоди до Різдва.

Варто зауважити, що поки позиції США та України щодо завершення війни узгоджені не повністю. Зокрема, як розповів президент України Володимир Зеленський, згоди немає у питанні Донбасу.

Голова української держави підкреслював, що США очікують від України компромісу у питанні територій.

При цьому, за словами Зеленського, Україна не буде віддавати Росії свої території, які навіть не є окупованими.