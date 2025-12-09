RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

США спешат с мирным планом, но Рождество не дедлайн, - источник

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Команда президента США Дональда Трампа хочет получить ответ от Украины по мирному плану как можно скорее.

Об этом РБК-Украина сообщил источник во власти.

Комментируя публикацию FT, где отмечается, что Трамп якобы хочет мирное соглашение до Рождества, источник РБК-Украина отметил, что о таком дедлайне речь не идет.

Как поясняет собеседник издания, у Трампа действительно ждут быстрого ответа и это может быть "до Рождества". Но конкретного требования по дате нет.

 

Слухи о дедлайне Трампа

Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на источники писало о том, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили ему о том, что ожидают ответа на мирные инициативы США в ближайшие дни.

При этом собеседники издания отмечали, что Трамп хочет добиться мирного соглашения до Рождества.

Стоит заметить, что пока позиции США и Украины по завершению войны согласованы не полностью. В частности, как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, согласия нет в вопросе Донбасса.

Глава украинского государства подчеркивал, что США ожидают от Украины компромисса в вопросе территорий.

При этом, по словам Зеленского, Украина не будет отдавать России свои территории, которые даже не являются оккупированными.

