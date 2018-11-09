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В США посоветовали Украине выстроить отношения с представителями обеих палат Конгресса

Новости » В мире    09.11.2018 - 11:03
Фото: Конгресс США (wikimedia.org GFDL)
Фото: Конгресс США (wikimedia.org GFDL)

В результате выборов из Конгресса ушли проверенные временем друзья Украины

В результате выборов в Конгресс США около 60 конгрессменов, среди которых были проверенные временем друзья Украины, ушли со своих должностей. Об этом говорился в материале корреспондента РБК-Украина из США "Обуздать Трампа: как прошли выборы в Конгресс США и чего от них ждать Украине".

"Украинской власти предстоит теперь выстроить взаимоотношения с теми, кто займет ключевые позиции в обеих палатах, это серьезный вызов", - сказал РБК-Украина представитель Украинского конгрессового комитета США Андрей Добрянский.

Как минимум украинская власть учла ошибку предыдущих выборов, на которых однозначно поддержала Хиллари Клинтон, чем испортила отношения с администрацией Дональда Трампа в самом начале его каденции, отмечается в материале.

Напомним, выборы в Конгресс США прошли 6 ноября. По итогам выборов демократы получили большинство в Палате представителей Конгресса США, а Республиканская партия США сохранила большинство в Сенате.

Отметим, что президент США Дональд Трамп после промежуточных выборов в Конгресс США призвал прекратить расследование о вмешательстве РФ в американские выборы.

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