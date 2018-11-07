Республиканцы победили на выборах в Сенат

Фото: Сенат США (tweeter.com/UKRintheUSA)

Большинство в Сенате, которое получили республиканцы, усиливает позиции Дональда Трампа

Республиканская партия США на промежуточных выборах сохранила большинство в Сенате, получив 50 мест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

В этом году избиралась лишь треть Сената - переизбирались 9 республиканцев, остальные - демократы.

10 представителей Демократической партии переизбирались в округах, где во время прошлых выборов победил Дональд Трамп.

Как отмечает издание, большинство в Сенате, которое получили республиканцы, усиливает позиции администрации действующего президента США.

Победа республиканцев в Сенате делает невозможной реализацию процедуры импичмента президента США. Даже если демократам удастся одержать победу в Палате представителей, без поддержки двух третей Сената, у них не получится принять такое решение.

До промежуточных выборов и Палата представителей, и Сенат, контролировались республиканцами. Тогда республиканцы контролировали 51 место в Сенате, в то время, как Демократическая партия контролировала 49 мест.

Напомним, правительство США расследует появление дезинформационных постов в соцсетях в день промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов.