У США порадили Україні вибудувати відносини з представниками обох палат Конгресу

Фото: Конгрес США (wikimedia.org GFDL)

У результаті виборів з Конгресу пішли перевірені часом друзі України

У результаті виборів в Конгрес США близько 60 конгресменів, серед яких були перевірені часом друзі України, пішли зі своїх посад. Про це йдеться у матеріалі кореспондента РБК-Україна з США "Приборкати Трампа: як пройшли вибори в Конгрес США і чого від них чекати Україні".

"Українській владі належить тепер вибудувати взаємини з тими, хто займе ключові позиції в обох палатах, це серйозний виклик", - сказав РБК-Україна представник Українського конгресового комітету США Андрій Добрянський.

Як мінімум українська влада врахувала помилки попередніх виборів, на яких однозначно підтримала Хілларі Клінтон, чим зіпсувала відносини з адміністрацією Дональда Трампа на самому початку його каденції, відзначається в матеріалі.

Нагадаємо, вибори в Конгрес США відбулися 6 листопада. За підсумками виборів демократи отримали більшість у Палаті представників Конгресу США, а Республіканська партія США зберегла більшість у Сенаті.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп після проміжних виборів в Конгрес США закликав припинити розслідування про втручання РФ в американські вибори.