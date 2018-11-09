Обуздать Трампа: как прошли выборы в Конгресс США и чего от них ждать Украине

Дональд Трамп вынужден смириться, что ему республиканцы будут делиться властью с демократами (GettyImages)

Демократическая партия США по итогу промежуточных выборов в Конгресс получила большинство в Палате представителей – нижней палате американского парламента, а республиканцы смогли оставить за собой верхнюю палату – Сенат. Фактическая монополия на власть, которой республиканцы пользовались с момента избрания президентом Дональда Трампа, теперь нарушена. Ближайшие два года обещают быть непростыми для американского президента. О том, чем американские выборы отличаются от украинских, и чего теперь ждать самой Украине – в материале корреспондента РБК-Украина из США.

"Это самые важные промежуточные выборы в нашей истории".

Перед очередными выборами в Конгресс США, которые состоялись 6 ноября, эта фраза звучала постоянно. В первую очередь от демократов, обеспокоенных волюнтаристским политическим стилем Дональда Трампа, который в их понимании поставил под угрозу основы американской демократии.

Но и сам Трамп на одной из предвыборных встреч с избирателями в штате Джорджия тоже высказался в подобном духе. "Эти выборы не столь важны как выборы 2016 (на которых избрали самого Трампа, - ред.), но около того", - заявил он.

Промежуточные выборы в США приходятся как раз на середину каденции очередного президента. На них полностью переизбирают Палату представителей (435 мест) и треть от 100 членов Сената. Кроме того, в это время выбирают многих губернаторов и законодательные органов отдельных штатов, одновременно проходят и многочисленные выборы на уровне городов и округов.

Обычно эти выборы рассматриваются как своего рода референдум о доверии главе государства. После победы Трампа республиканцы получили всю полноту власти в стране - под их контролем оказались и Палата представителей, и Сенат, который к тому утверждает внесенных президентом кандидатов на должности в Верховный суд США. Следовательно, американцы-демократы опасались, что в случае победы республиканцев на выборах можно будет говорить о реальной узурпации власти в стране в руках одной политической силы, а точнее - одного человека.

В свою очередь, республиканцы надеялись, что их победа на выборах обесценит непрекращающуюся критику в адрес Трампа со стороны американских политиков и СМИ и полностью развяжет ему руки во внутренней и внешней политике. Потому ставки действительно были высоки.

Явка и агитация

То, как проходят выборы и предвыборная кампания в США, украинскому наблюдателю покажется как минимум непривычным. Главная, основополагающая особенность американской избирательной системы - она полностью мажоритарная. При этом множество избирательных округов в США традиционно окрашены в синий (демократы) или красный (республиканцы) цвета. И тратить усилия и ресурсы на избирательную кампанию там просто нет смысла - результат известен наперед.

Но вот личность конкретного кандидата иногда может иметь значение, избиратели в таких регионах обычно поддержат любого выдвиженца от "своих". Следовательно, борьба идет лишь за "колеблющиеся" штаты и округа. Там размещается внешняя реклама, туда ездят с визитами, иногда по несколько раз, топовые политики от обеих партий, включительно с Трампом и его предшественником Бараком Обамой, в агитацию включаются звезды шоу-бизнеса и местные лидеры мнений.

А, к примеру, в Нью-Йорке, абсолютно про-демократическом городе, о выборах вообще ничего не напоминало - привычной для украинцев массированной политической рекламы почти не было видно.

Зато на территориях, где исход выборов был под вопросом, борьба велась вовсю, в том числе и необычными для украинцев методами. За несколько месяцев или хотя бы недель до голосования активные симпатики каждой из партий, иногда вместе со штабными работниками, начинают проводить "кэнвэсинг" (или "канвассинг", - ред.) – телефонный обзвон и поквартирный обход избирателей. Иногда – с целью агитации, иногда – просто с призывом прийти и проголосовать.

Явка – важнейший вопрос на этих выборах. Традиционно на промежуточные выборы в Конгресс приходит гораздо меньше избирателей, чем на выборы президента. На последних президентских выборах в 2016 году проголосовало 56% американцев, а на промежуточных выборах 2014 года - только 36%.

По подсчетам NY Times, на этих выборах проголосовали около 114 млн избирателей, намного больше, чем 83 млн на предыдущих промежуточных выборах в 2014 году. Официальные показатели явки пока неизвестны.

"Выборы в Конгресс для многих американцев - что-то не особо понятное, они не понимают их значение, в отличие от выборов президента, когда надо голосовать за одного конкретного кандидата, всеобщий ажиотаж гораздо выше", – рассказывает РБК-Украина активистка демократической партии Джина из штата Нью-Йорк, которая вместе с несколькими соратниками проводила кэнвэсинг в городке Маунт-Киско за три дня до выборов.

Она объясняет, что к тому моменту ее главная задача - просто убедить людей прийти на выборы, а не переубедить их голосовать за демократов. Дело в том, что республиканский избиратель в целом более дисциплинирован и не ленится идти голосовать. В отличие от, например, молодежи, в целом симпатизирующей демократам. Для того чтобы стимулировать молодых людей прийти на участки, даже запустили отдельную кампанию в популярном сервисе знакомств Tinder. А для людей старшего возраста, которым трудно добраться до участков для голосования, партия за свой счет организовывает подвоз или оплачивает услуги такси.

При обходе домов в Маунт-Киско Джина пользуется заранее составленными списками избирателей, с указанием их персональных данных и партийных симпатий, в данном случае к демократам. Данные для этой базы партии берут из общего реестра избирателей, где обязан зарегистрироваться каждый желающий проголосовать. Многие при этом еще и добровольно указывают свою приверженность Демократической или Республиканской партии. Остальные партии изредка могут побеждать на выборах в отдельных округах или штатах, но в целом по стране они в меньшинстве.

Указав, кому из партий граждане симпатизируют, они получают право участвовать в праймериз определенной политсилы. Правда, в ряде штатов регистрация с партийной привязкой для этого не требуется. И в целом американцы куда более открыто заявляют о своем политическом выборе, чем украинцы. Возле многих частных домов их хозяева размещают таблички с фамилией кандидата или кандидатов, которых они поддерживают.

Не так как в Украине проходят многие встречи кандидатов с избирателями. За "картинкой" и числом участников встречи никто не гонится. Сами встречи или открытые дебаты с участием конкурентов на выборах проходят в различных общественных местах, к примеру, в церкве или синагоге. И хотя на них может прийти лишь пару сотен человек, кандидатов это не смущает. Они приходят без многочисленных пиар- и медиаконсультантов, штабных фотографов, блоггеров и операторов, как это принято в Украине.

Как голосуют и считают

Избирательная система в США абсолютно децентрализована, никакой иерархии избиркомов от участкового до ЦИК не существует. Итоги выборов подводят на уровне отдельных штатов. Обычно за организацию всего процесса отвечает секретарь штата и его канцелярия. При этом правила, по которым проходят выборы, могут значительно отличаться в разных штатах. Среди прочего, речь о начале и окончании работы участков, возможности досрочного голосования, составе избирательных комиссий, количестве и полномочиях наблюдателей.

В штате Нью-Йорк, к примеру, для голосования даже не нужно предъявлять паспорт. Гражданин просто приходит на участок, называет свое имя и фамилию, комиссия проверяет наличие его фамилии в базе данных, после просит расписаться – если подпись совпадает с указанной в базе, он получает бюллетень, ставит отметки – зарисовывает кружок напротив фамилии своего кандидата, после чего вставляет его в специальную "машину для голосования". В ней бюллетени обрабатываются и подсчитываются автоматически. Таким образом, сразу после закрытия участка уже будут ясны результаты голосования, их по телефону передают в комиссии окружного уровня. Туда же после свозят и всю избирательную документацию вместе с бюллетенями, на случай, если потребуется ручной пересчет голосов.

При этом окружная комиссия по уникальному номеру каждого бюллетеня при желании может узнать, как именно проголосовал тот или иной избиратель. Но это, кажется, никого здесь не смущает. Кабинки для голосования тоже не обязательны, многие делают свой выбор, ни от кого не скрываясь. На спокойных избирательных участках, где победа одной из сторон очевидна, может даже не дежурить полиция. Но те участки, где ведется острая борьба, могут охранять по несколько полицейских, чтобы избежать нагнетания конфликтов между избирателями разных политических взглядов, например, во Флориде.

Некоторые избирательные практики в США кажутся очень знакомыми. Это касается политической рекламы, которая весьма персонализирована. Позитивные программные идеи почти никто не предлагает. Все строится вокруг конкретных фамилий, в первую очередь – президента Трампа.

Иногда кажется, что все предвыборные ролики делала одна политтехнологическая компания, настолько они похожи. Конкурент кандидата представляется воплощением зла, по вине которого разваливается страна, увольняют с работы людей, закрывают школы, растет преступность и т.д.

В зависимости от партийной принадлежности кандидата, его хорошее или плохое отношение к Трампу подается как достижение или наоборот провал. "Кандидат Х – негодяй, потому что поддерживает Трампа" – реклама демократов. "Кандидат У – молодец, потому что поддерживает Трампа" – реклама республиканцев. Зачастую это все показывают в одном рекламном блоке.

Уроки для Украины

Американское общество в целом больше всего разделено по своему отношению к персоне нынешнего президента США, чему сам он немало способствует, почти открыто разделяя американцев на "правильных" и "неправильных". Сами же американцы за последние два года все чаще воспринимают своих политических оппонентов не как людей с другой точкой зрения на определенные вещи, а как врагов. "Холодная гражданская война", – термин, который корреспондент РБК-Украина регулярно слышал за время нахождения в США.

Как видим, избирательная система в США оставляет немало места для фальсификаций, которыми наверняка попытались бы воспользоваться в Украине. К примеру, упомянутой выше возможностью не показывать паспорт на избирательном участке. Но в США такие практики не работают. Как объясняют местные – не позволяет политическая традиция и культура.

Вместе с тем, многие американцы, в первую очередь, демократы, соглашаются, что привычная столетиями система выборов устарела. В качестве примера они приводят последние президентские выборы, на которых победу одержал Трамп, хотя в целом по стране он набрал на три миллиона меньше голосов, чем Хиллари Клинтон.

"Нынешняя система с коллегией выборщиков априори защищает интересы республиканцев, которые массово проживают в небольших штатах с массой сельского населения. То же самое и на других выборах, например, в Сенат – малонаселенная Монтана имеет двух сенаторов и многомиллионный штат Нью-Йорк – тоже двух", - рассказывает РБК-Украина официальный наблюдатель от демократов Пол. При этом он признает, что на практике провести избирательную реформу почти нереально – помимо одобрения со стороны обеих палат Конгресса, потребуется провести референдумы как минимум в двух третях штатов, а в Нью-Йорке – целых два референдума.

Американская социология, потерпевшая полное поражение в 2016 году, когда абсолютное большинство служб были уверены в победе Клинтон, теперь смогла восстановить свое реноме. Как и предсказывали социологи, демократы смогли получить контроль над Палатой представителей, получив 225 голосов, которых им хватит для большинства. Тогда как республиканцы оставили за собой Сенат, имея там теперь 51 голос против 46 демократов.

Теперь демократы в нижней палате Конгресса смогут претендовать на должности глав ключевых комитетов, к примеру, обороны и иностранных дел. Также они смогут блокировать законодательные инициативы Трампа и активизировать расследования в отношении него и президентской администрации.

Чего теперь стоит ждать Украине? Внешняя политика США почти не была предметом дискуссий на этих выборах, уступив темам иммиграции, контроля за распространением оружия, налоговой реформы, здравоохранения и образования.

Собеседники РБК-Украина в США сошлись на мнении, что радикальных изменений в политике в отношении Украины ожидать не стоит. Сейчас сложилась ситуация, при которой и демократы, и республиканцы так или иначе вынуждены вести антироссийскую политику. Первые – потому что на обвинениях в связях с Кремлем во многом строится их критика в адрес Трамп. Вторые – потому что вынуждены от этой критики отбиваться и нарочито демонстрировать жесткость в отношения с Россией.

Но для Украины есть другой вызов – около 60 конгрессменов, среди которых были проверенные временем друзья Украины, ушли со своих должностей. "Украинской власти предстоит теперь выстроить взаимоотношения с теми, кто займет ключевые позиции в обеих палатах, это серьезный вызов", - сказал РБК-Украина представитель Украинского конгрессового комитета США Андрей Добрянский. Как минимум украинская власть учла ошибку предыдущих выборов, на которых однозначно поддержала Клинтон, чем испортила отношения с администрацией Трампа в самом начале его каденции.

Материал подготовлен во время поездки в рамках программы Open World, финансируемой Библиотекой Конгресса США.

Милан Лелич, Вашингтон – Нью-Йорк