Трамп призвал прекратить расследование о вмешательстве РФ в американские выборы

Он добавил, что демократы "сделали множество сомнительных вещей, связанных с утечкой секретных данных"

Президент США Дональд Трамп после промежуточных выборов в Конгресс США предупредил демократов о возможных расследованиях из-за утечек секретной информации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Они могут играть в эту игру, но мы можем играть в нее лучше", - заявил Трамп на пресс-конференции.

Он добавил, что демократы "сделали множество сомнительных вещей, связанных с утечкой секретных данных". Так он прокомментировал возможность встречных шагов своей партии, если Демократическая партия инициирует аналогичные расследования против республиканцев.

Американский президент отметил, что республиканцы, со своей стороны, готовы не только к расследованиям, но и к преодолению межпартийных споров с демократами.

Представители Демократической партии в случае получения контроля над палатой представителей могут использовать надзорные полномочия ее комитетов и вернуться к расследованиям против Трампа, в том числе его предположительных связей с Россией, которые отрицают и Москва, и американский президент.

Предыдущее расследование заблокировали представители Республиканской партии в комитете по разведке. Демократы ранее также призывали проверить копии налоговых деклараций Дональда Трампа. ​

Ранее президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что состоявшиеся в США промежуточные выборы "потрясающе успешны".