США посилять патрулювання поблизу Китаю

Навчання США

У першій половині 2024 року НАТО проводить серію навчань під загальною кодовою назвою Steadfast Defender-24. Польща стане однією з країн, яка прийме та розмістить на своїй території значну кількість солдатів та техніки союзників.

З 4 по 15 березня на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії відбулися масштабні військові навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24. У них взяли участь близько 20 тисяч військовослужбовців із 14 країн.

Також ми писали, що США та Південна Корея провели морські навчання. Метою було відточити свої навички стримування загроз на морі на тлі загроз КНДР.

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