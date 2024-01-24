НАТО розпочало найбільші за останні десятиліття навчання. Вони триватимуть до кінця весни
Найбільші навчання НАТО за останні десятиліття Steadfast Defender 24 стартували сьогодні, 24 січня. Вони триватимуть до кінця весни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Північноатлантичний альянс.
Зазначається, що стартом навчань стало те, що десантний корабель-док USS Gunston Hall залишив Норфолк (штат Вірджинія у США), після чого розпочнеться серія операцій із транзиту через Атлантику.
Фото: Старт навчань (shape.nato.int)
Відбуття військового корабля США Gunston Hall знаменує собою перший тактичний рух Steadfast Defender 24. Канадський корабель "Шарлоттаун" вирушить із Галіфакса (Нова Шотландія) до Європи наприкінці цього місяця.
У НАТО уточнюють, що заплановані навчання продемонструють здатність Альянсу швидко розгорнути сили з Північної Америки та інших частин для посилення оборони Європи.
Що ще відомо про навчання
Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі сказав, що Альянс продемонструє свою здатність зміцнити євроатлантичний регіон за допомогою трансатлантичного переміщення сил із Північної Америки.
"Steadfast Defender 2024 стане наочною демонстрацією нашої єдності, сили і рішучості захищати один одного, наші цінності і заснований на правилах міжнародний порядок", - сказав генерал.
Навчання Steadfast Defender 24 пройдуть у кількох місцях, а відповідні навчання триватимуть до 31 травня 2024 року. Це будуть перші великомасштабні навчання НАТО, на яких будуть приведені в дію нові плани оборони.
Вони покажуть, що НАТО може проводити і підтримувати складні багатопланові операції протягом декількох місяців на відстані тисяч кілометрів від крайньої Півночі до Центральної та Східної Європи і в будь-яких умовах.
Що про ці навчання повідомлялося раніше
Британія відправила 20 тисяч військовослужбовців для служби по всій Європі в рамках масштабних навчань НАТО в першій половині цього року. Навчання НАТО Steadfast Defender 24 проводяться з метою відпрацювання захисту свого східного флангу.
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс сказав, що військові об'єднають зусилля з колегами з 30 країн НАТО і Швеції, "забезпечуючи життєво важливу гарантію проти загрози Путіна".
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