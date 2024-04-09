Вчилися боротися із мінами КНДР. США та Південна Корея провели морські навчання

США та Південна Корея провели спільні морські навчання в Японському морі, щоб відточити свої навички стримування загроз безпеці на морі та забезпечення безпечного судноплавства на тлі загроз КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Щорічні навчання розпочалися 1 квітня і тривали дев'ять днів. Відомо, що у водах біля узбережжя Пхохана, за 262 кілометри на південний схід від Сеула військові США та Південної Кореї відпрацьовували боротьбу з мінами КНДР. У навчаннях взяло участь дев'ять військових кораблів та чотирьох вертольота.

США вперше направили в зону навчань експедиційну морську базу USS Miguel Keith, до якої приєдналися два інші кораблі ВМФ та гелікоптери MH-53.

240-метрове судно Miguel Keith призначене для використання як плавуча десантна база для гелікоптерів, а також для забезпечення іншої підтримки військових операцій. Південна Корея мобілізувала шість кораблів, у тому числі мінний загороджувач Nampo MLS-II, а також морський патрульний вертоліт P-3 та гелікоптер UH-60.

"Програма навчань була розроблена для навчання південнокорейських та американських військово-морських сил відпрацюванню процедур та тактиці розчищення шляхів для безпечного судноплавства та зміцнення їхнього спільного потенціалу реагування на складні сценарії мінної війни", - йдеться у повідомленні ВМС Південної Кореї.