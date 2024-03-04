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НАТО розпочинає масштабні навчання біля кордонів РФ: де пройдуть

Понеділок 04 березня 2024 05:41
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НАТО розпочинає масштабні навчання біля кордонів РФ: де пройдуть Фото: НАТО розпочинає масштабні навчання біля кордонів РФ (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

На півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії сьогодні, 4 березня, розпочинаються масштабні військові навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24, які триватимуть до 15 березня. Вони відбуваються під керівництвом Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Примітно, що для Фінляндії це найважливіша участь у міжнародних навчаннях за кордоном в історії Оборонних сил, а також уперше, коли Фінляндія бере участь у навчаннях спільної оборони країн НАТО як член оборонного союзу.

Nordic Response - це масштабні військові навчання на суші, на морі та в повітрі. У них візьмуть участь близько 20 тисяч військовослужбовців з 14 країн. Фінляндію представлять близько 4100 військовослужбовців.

Nordic Response 2024 є частиною масштабних навчань Північноатлантичного альянсу Steadfast Defender. Очікується, що на навчання також буде направлено понад 50 кораблів, у тому числі фрегати та підводні човни, а також понад 100 винищувачів, вертольотів та інших літальних апаратів.

Навчання НАТО

У першій половині 2024 року НАТО проводить серію навчань під загальною кодовою назвою Steadfast Defender-24. Польща стане однією з країн, що приймають, і розмістить на своїй території значну кількість солдатів і техніки союзників. У рамках Steadfast Defender-24 відбудуться польські національні навчання за участю збройних сил інших країн під назвою Dragon-24.

Також у Середземному морі біля берегів острова Сицилія вранці 26 лютого розпочалися морські навчання країн НАТО під назвою Dynamic Manta. Навчання є платформою для тестування та зміцнення можливостей реагування Альянсу на кризи.

9 лютого в Тихому океані стартували авіаційні навчання США та союзників, у яких візьмуть участь понад 80 літаків. Центром навчань став острів Гуам. В ході навчань, що тривали до 23 лютого, війська союзників взяли участь у тренуваннях медичної евакуації та навчаннях зі скидання особового складу та вантажів.

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НАТО Фінляндія Норвегія Російська Федерація
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